Más seguridad y fluidez en la entrada y salida a los colegios

El Procurador del Común instó a los 15 ayuntamientos más poblados de la Comunidad a implementar el modelo 'Kiss and Go' como del sistema 'Kiss and Ride' como soluciones efectivas para mitigar la congestión en los entornos escolares y mejorar así la seguridad en las entradas y salidas de colegios. Unas recomendaciones emitidas que se enmarcan en un listado realizado en una actuación de oficio del órgano para así dar respuesta a los problemas viales que se producen diariamente en las jornadas lectivas.

En el documento al que tuvo acceso la Agencia Ical, el Procurador del Común detalla que es habitual que en esas horas se acumulen vehículos mal aparcados, en doble y triple fila, sobre las aceras, personas acuciadas por la prisa y el estrés, niños saliendo de vehículos situados en la calzada, cruzándola de forma insegura y con peligro para ellos, como personas más vulnerables, y generándolo a terceros.

Es por ello que consideraron "fundamental" establecer formas que permitan una movilidad lo más segura posible en esos entornos, aunque en algunos casos no sea un objetivo sencillo de conseguir por la saturación de tráfico que se produce en determinados horarios; en algunos casos, incluso, con la presencia de vehículos de transporte (escolar) colectivo o en calles del centro de la ciudad histórica o de sus entornos.

De esa forma, el modelo 'Kiss and Go' surge como una solución para gestionar el flujo vehicular y de personas en las áreas adyacentes a centros educativos, donde la congestión durante las horas de entrada y salida puede causar riesgos de seguridad para los estudiantes y problemas de tráfico. La idea es establecer zonas de parada rápida, donde los conductores pueden detenerse brevemente para que los estudiantes suban o bajen del vehículo, manteniendo así el flujo continuo de tránsito.

Por su parte, el sistema 'Kiss and Ride' puede definirse como una estrategia de aparcamiento temporal que permite a los conductores un estacionamiento breve del vehículo, generalmente en un área especialmente habilitada, para que el pasajero pueda entrar o salir del vehículo. Estas áreas son señalizadas y cuentan con limitaciones de tiempo estrictas para evitar el estacionamiento prolongado, que podría afectar la fluidez del tráfico.

Entre las claras diferencias, el 'Kiss and Go' tiene un tiempo de permanencia "ultrarrápido" de segundos y máximo dos minutos, donde el motor debe permanecer encendido y donde hay multas por exceder el tiempo (regulado con personal y cámaras), lo que ofrece una "máxima fluidez". A la contra, el 'Kiss and Ride' presenta un tiempo de permanencia "breve" de dos a 15 minutos, en el que hay posibilidad de apagar el motor y existen sanciones (control de tiempo estricto), lo que ofrece una fluidez del tráfico "moderada".

Con ello se logra una "optimización" del espacio público a través de una utilización de "forma eficiente", así como del fomento de conductas responsables, al promover una "cultura de respeto y orden en las áreas escolares". Aun así, para que los ayuntamientos puedan implementar estos modelos de manera efectiva y legalmente respaldada, deben considerar varias normativas y reglamentos vigentes en materia de tráfico, seguridad vial, espacio público y normativa ambiental.

Señalética e iluminación

Para ello, la resolución del Procurador del Común en su actuación de oficio establece cinco ámbitos de actuación, como ocurre, en el primero de ellos, con la planificación y selección del área. Es decir, se requiere identificar el lugar más seguro y cercano a la entrada del colegio para instalar la zona 'Kiss and Go'. Este espacio debe ser de fácil acceso para los vehículos y lo suficientemente amplio para permitir la detención rápida y segura de varios vehículos en fila.

En el caso de la zona 'Kiss and Ride', esta no necesita estar tan cercana al establecimiento escolar, pero requerirá que el traslado hasta el centro sea vigilado por un tutor, trabajador del centro o por agentes de la policía. Antes de la implementación, realizar un estudio sobre el flujo de tráfico en la zona y los puntos críticos en horarios de entrada y salida para maximizar la efectividad de la medida.

En segundo punto se localiza la señalización y la adecuación de las zonas a través de la instalación de señales visibles que indiquen la entrada y salida de estas áreas delimitadas, la duración máxima de la parada y las sanciones por incumplimiento. En las zonas de 'Parada Rápida' o 'Kiss and Go' será preciso marcar el pavimento con líneas de delimitación y señales.

Además, se cree importante asegurar que las zonas estén bien iluminadas, especialmente en invierno y en horarios de poca luz, para mejorar la visibilidad y seguridad de los estudiantes.

En tercer lugar se establece la regulación de los tiempos de parada y horarios, donde se debe advertir de una duración de parada entre uno y dos minutos en las áreas 'Kiss and Go', y un poco más amplia en las zonas 'Kiss and Ride', permitiendo que los estudiantes suban o bajen de manera segura y evitando congestiones. Es recomendable fijar horarios específicos para el uso de ambas zonas para regular mejor su funcionamiento.

Para ello es necesario contar con personal de supervisión o agentes de policía local en horas pico, o bien implementar sistemas de vigilancia mediante cámaras que permitan monitorear el correcto uso de la zona.

Concienciación y sanciones

Por último, la resolución marca la puesta en marcha de campañas de Sensibilización para los padres y conductores y de programas de Educación Vial en colegios para así promover una cultura de seguridad y respeto a las normas entre los mismos alumnos y sus familias.

Para asegurar el cumplimiento de las normas, es importante que el ayuntamiento establezca sanciones claras para quienes infrinjan el reglamento que regula estas zonas.

Es decir, multas por infracciones, remoción del vehículo en casos graves y establecer un registro de infractores Habituales, donde se podrá valorar la implementación de un sistema de advertencia o sanciones progresivas para aquellos conductores que infrinjan repetidamente las normas.

Medidas tomadas

El Ayuntamiento de Burgos estableció durante el curso escolar 2021-2022 y de manera experimental, la modalidad 'Kiss & Go' en dos centros educativos y lo amplió a un tercero en el de 2022-2023. De igual forma, sigue trabajando en la futura implementación del denominado "camino seguro", que espera redunde en una mejora de la situación como ha ocurrido en otras ciudades.

En León, el Ayuntamiento ha implementado a lo largo de los últimos años diversas medidas para fomentar la seguridad vial de todos los usuarios de la vía en las inmediaciones de centros educativos, destacando como fin último la seguridad de los menores de edad. De esta forma se envía una patrulla por centro escolar para controlar, vigilar y regular el tráfico en las inmediaciones. Además, se ha trabajado en mejorar y reforzar la señalización.

Respecto a Salamanca, el Ayuntamiento destacó la adaptación de nueve entornos para facilitar el acceso a los centros educativos para cumplir con los requisitos de itinerarios peatonales accesibles, con aceras que superen los 1,8 metros de ancho. Las obras de ejecución están previstas a lo largo del año 2024 y se financiarán con fondos europeos. Además, se han instalado vallas de canalización, señalización vertical y horizontal de limitación de la velocidad a 30 kilómetros por hora o señales luminosas de peligro niños, entre otras.

En el caso de Valladolid, se reconoce la adopción de medidas como la presencia de agentes de la Policía Municipal, con una antelación mínima de 15 minutos antes de la entrada o salida. También se han implantado caminos escolares seguros en varios colegios de Valladolid (CEIP Miguel de Cervantes, García Quintana, Teresa Iñigo de Toro) y se tiene previsto continuar con este proyecto. Además, se ha fomentado el uso de la bicicleta a través de la red de préstamos, los carriles bici y los aparcamientos, entre otras iniciativas.