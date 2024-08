¡Hasta los bandos huelen a verano!

Los pueblos burgaleses se abarrotan de gente con la llegada de la época estival y eso hace que a los ayuntamientos no les quede más remedio que adaptarse a situaciones a las que no están acostumbrados durante el resto del año. Desde el ruido en las calles hasta la falta de agua, sin olvidar los incumplimientos de normas básicas en instalaciones, se han convertido en algunos de los temas que han protagonizado los bandos municipales en las últimas semanas.

El ruido de los balones ha generado molestias en Villadiego. El alcalde, Ángel Carretón, se ha visto obligado a lanzar un bando para pedir a los niños que no jueguen al fútbol en la Plaza Mayor «debido a las quejas de vecinos y usuarios». El Ayuntamiento recuerda que los padres son responsables de las acciones de sus hijos menores y de los daños que puedan causar, mientras menciona que podría regular las actividades que se pueden realizar en los espacios públicos de la localidad «pero de momento consideramos que no es necesario si los padres y vecinos se implican en que el comportamiento público (de todos) sea ejemplar y respetuoso con el resto».

En el caso de Villagonzalo Pedernales han comunicado a todos los usuarios de las piscinas que no pasan por la entrada, saltándose la valla, que la próxima vez que se les vea actuando de este modo tendrán «prohibida la entrada» a los diferentes espacios municipales durante todo el año. El Ayuntamiento se pone serio con este asunto y por ello no ha dudado en lanzar un bando para quienes no respetan las normas de esta instalación deportiva.

Preocupante parece el tema del agua en Castrojeriz al tratarse de un bien básico que escasea cuando queda mucho verano aún. La alcaldesa, Beatriz Francés, ha alertado a través de un bando que debido al incremento del consumo de agua potable se ha detectado que los depósitos municipales cuentan con unos niveles muy bajos. Se pide la «colaboración» de todo el vecindario para garantizar el abastecimiento y solicita realizar un «consumo racional» limitando el llenado de piscinas, restringiendo el riego de jardines o empleando sistemas sostenibles para el mismo. Se prohibe el lavado de vehículos, mientras se avanza que se llevarán a cabo «medidas restrictivas no deseadas» en caso de no adoptarse hábitos que moderen ese consumo.

En esa misma línea, desde el Ayuntamiento de Valle de Mena también han pedido hacer un «consumo responsable del agua» para evitar problemas de abastecimiento en esta época. «Desde hace tres semanas los bombeos de potabilización no descansan en todo el día», informan, mientras que además algunos de los depósitos «no recuperan el nivel necesario de agua para el consumo». Y esa mismo ruego de un «uso responsable del agua» se lo ha trasladado el Ayuntamiento de Barbadillo del Pez a sus vecinos para prevenir problemas de escasez.

La fauna también tiene su protagonismo en el apartado de los anuncios oficiales y desde Galarde -pueblo enmarcado en Arlanzón- se comunicó que -con el fin de velar por la seguridad de las personas- desde el 1 de julio al 10 de agosto se iban a realizar esperas nocturnas de jabalí debidamente autorizadas por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, dentro del acotado de caza.

Por otro lado, la vegetación se encuentra descontrolada este año y eso ha llevado a algunas localidades a pedir la colaboración de los vecinos para mantener sus calles limpias. Así, la alcaldesa de Villafranca Montes de Oca, Jimena Barrio, ha recordado a los propietarios de fincas, huertas y solares que deben de mantener estos espacios «en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público y habitabilidad». Además, para evitar posibles incendios se solicita que se proceda a su desbroce y limpieza.