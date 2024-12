Feijóo presenta a la patronal catalana sus medidas

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado este lunes a Foment de Treball algunas de sus propuestas económicas, como la exención del IRPF a jóvenes, recaudación del impuesto a la banca para políticas de vivienda o bonificar sucesiones, donaciones y patrimonio.

La reunión, que se ha celebrado a puerta cerrada, no figuraba en la agenda pública de Feijóo, que este lunes ha viajado a Barcelona para visitar la sede de la empresa farmacéutica ISDIN, donde ha manifestado su "compromiso con el talento", "con la investigación" y con la internacionalización" de la economía.

Después, Feijóo se ha reunido con la patronal catalana, a la que ha contado lo que propone su partido: "Bonificar sucesiones, donaciones y patrimonio; Exención del IRPF a jóvenes; Recaudación del impuesto a la banca para políticas de vivienda; No cobrar el IVA por reparar casas ni por sustituir coches siniestrados por la DANA", ha resumido en un mensaje en la red social 'X'.

Algunas propuestas ya recogidas en sus enmiendas a la reforma fiscal

Algunas de esas propuestas están recogidas en las enmiendas que el PP ha planteado en el Senado a la reforma fiscal, donde pide una rebaja en el IRPF a jóvenes, una reducción del impuesto a la banca ligada a inversiones destinadas al acceso a vivienda de jóvenes y una batería medidas de alivio tributario para los afectados por la DANA.

En cuanto al impuesto a la banca, cuya prórroga ha sido refrendado por el Congreso, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ya anticipó hace una semana que su partido va a plantear una alternativa que pasa porque ese tributo se pueda minorar siempre y cuando haya inversiones enfocadas en ayudar a los más jóvenes con su hipoteca --a través de la rebaja de tipos de interés-- o en construir vivienda de precio tasado que permita acceder a los jóvenes a una vivienda.

Al término de esa reunión con la patronal catalana, que preside el exdiputado de CiU Josep Sánchez Llibre, Feijóo ha puesto rumbo a Valencia para asistir a la misa funeral por las víctimas de la DANA que oficia el arzobispo de Valencia en la catedral de esta ciudad.

Con el foco en la cuestión de confianza que pide Puigdemont

La visita de Feijóo a Barcelona este lunes ha coincidido con el anuncio del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont acerca de que Junts ha registrado una iniciativa en el Congreso para que el presidente del Gobierno se someta a una cuestión de confianza porque "no es de fiar" y dilata los acuerdos.

En declaraciones a los medios, Feijóo ha cuestionado si el cambio de postura de Junts sobre Pedro Sánchez "va en serio o no". A su entender, el jefe del Ejecutivo solo tiene dos opciones: cesiones al independentismo o poner fin a la legislatura.

"No sabemos cuál de los caminos utilizará Sánchez ni cuál es la voluntad definitiva de Junts", ha indicado Feijóo, que ha subrayado que el PP considera desde el primer momento que el presidente del Gobierno no es una "persona fiable". "Si no se fía Junts ahora no entendemos por qué se fió hacer un año", ha agregado.

Desde 'Génova' no quieren entrar en más valoraciones, a la espera de ver si la iniciativa de Junts se califica o no por la Mesa del Congreso. "Es un asunto interno del PSOE y sus socios", aseguran a Europa Press fuentes de la cúpula del PP, que creen que este paso de los de Puigdemont "encarece el precio de la legislatura", de forma que, si hay Presupuestos, serán "más caros" para los españoles.