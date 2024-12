«Fueron unos días hermosos, el clima era súper, los vecinos lo entendieron y la gente participó preguntándome y haciéndose fotos. Fue un proyecto excelente y muy lindo del que guardo un maravilloso recuerdo». El argentino Guido Palmadessa rememora desde Berlín, donde reside, cómo fue la concepción del mural Atravesar el centro, que Street Art Cities ha escogido como uno de los mejores del año. La página que mapea y localiza los grafitis de todo el planeta ha seleccionado medio centenar de entre los miles que se realizan al año en los cinco continentes. Cuatro están en España y uno, el de Palmadessa, está ubicado en la plaza Hortelanos.

Estar entre los nominados a Mejor Grafiti del Mundo es toda una proeza que el artista argentino trata todavía de asimilar. «Si soy cien por cien sincero no soy muy competitivo. Obviamente suma a nivel de reconocimiento, pero estoy por democratizar las cosas y más si hablamos de arte urbano, así que prefiero no darle demasiada importancia. Aunque, es verdad, cuantos más mensajes me llegan más me motiva. Pero porque hago arte urbano y lo que quiero es que todo el mundo acceda a la obra», detalla.

El mural que pintó en verano surgió del Certamen de Coreografía Burgos-Nueva York, dentro de la disciplina Street-Art Muralismo que cada año llena de arte una fachada de la ciudad. En Atravesar el centro propone explorar nuevos caminos urbanos desde el punto de vista de la danza, teniendo en cuenta que Palmadessa centra su trabajo en el componente social de la pintura y los lenguajes simbólicos.

«Me inspiré en la danza contemporánea y, aunque no conocía Burgos, me dijeron que iba a estar en un lugar céntrico y de mucho tránsito así que pensamos en priorizar que no apareciera una sola persona, sino un conjunto», afirma. El grupo, en realidad, son todas mujeres con sus cuerpos en movimiento. «De lo que quería hablar es del trabajo colectivo. Por eso se agarran, se apoyan unas en otras, se sobreponen desde una postura... porque en la danza, como en la confusión que existe en el trajín de una ciudad, hay mucho trabajo en equipo que debemos poner en valor», sugiere este pintor que también expone su obra en óleo y que como artista urbano tiene murales en Madrid, Cáceres, León y Jaén.

Los murales nominados pueden recibir el apoyo popular de los ciudadanos hasta el 20 de diciembre a través de internet. A esos votos se sumarán los de un jurado experto propuesto por Street Art Cities. De ahí saldrán tres premios: el elegido por los expertos, el elegido por el público y el de Elección de Artista.