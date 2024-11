Comienza una nueva etapa para los cuatro concejales de Vox en el Ayuntamiento ahora en la bancada de la oposición tras la ruptura con el Partido Popular a cuenta de las subvenciones a ONG que trabajan con migrantes. Su portavoz, Fernando Martínez-Acitores, avanzó que harán una oposición «fiscalizadora» pero también «propositiva» dejando claro que no le va a poner el camino fácil a su exsocio. «El PP rompió unilateralmente el pacto y nos expulsó y ahora estamos en la oposición», enfatizó.

La labor fiscalizadora se centrará fundamentalmente en que el equipo «no se gire a la izquierda». «Estaremos atentos a que la batalla cultural de la izquierda no se vaya imponiendo en el Ayuntamiento. En muchos momentos veo una absoluta asimilación entre el PP y el PSOE», apuntó el portavoz.

En este sentido, anunció que vigilará que el actual equipo de Gobierno no se replantee algunos acuerdos que alcanzó con Vox, especialmente en lo relativo al apoyo a la familia. Esperan que no se dé marcha atrás en la rebaja del impuesto de bienes inmuebles (IBI) para las familias numerosas, una de las propuestas estrellas de la formación de Santiago Abascal, y que obligó a modificar la ordenanza fiscal para su aplicación a partir de 2025.

La aprobación definitiva se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del 19 de noviembre al no presentarse alegaciones en el periodo de exposición pública. Las reducciones se sitúan entre el 10 y el 90% en función del valor catastral de la vivienda y su aplicación, que no era del total agrado del PP, restará 836.000 euros de ingresos a las arcas municipales. «Esperemos que se mantenga, vamos a estar muy atentos. Hay que revertir la baja natalidad de la ciudad».

Fernando Martínez-Acitores insistió en que su formación tratará de sacar adelante sus propuestas en materia fiscal (plantearon eliminar las plusvalías, reducir el tipo del IBI al mínimo permitido...) a pesar de que bajo su presidencia se aprobó la subida de la tasa de agua un 9,5% en el actual ejercicio y otro 4,35% para 2025.

