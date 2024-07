El líder de Vox, Santiago Abascal, avisó este lunes de que se "considerarán rotos, porque no quedará otro remedio", los gobiernos regionales de coalición que tiene con el Partido Popular, entre ellos el de la Junta de Castilla y León, que no usen todos los medios "políticos y legales" para evitar la distribución de menores extranjeros no acompañados por todo el territorio nacional.

Así lo indicó Abascal en rueda de prensa tras la reunión del Comité de Acción Política de Vox, donde señaló que el PP en algunas de esas regiones en las que cogobierna con su partido quiere "sentarse a pactar con Sánchez sobre eso, que nos lo diga" y "abandonaremos" esos gobiernos "inmediatamente".

Declaró que lo que pide Vox al PP es "el uso de todos los medios políticos y legales", le instará a que presente recursos a la decisión del Ejecutivo. Sí alertó de que si los populares apoyan al PSOE en la reforma de la Ley de Extranjería "la situación es otra, la situación es de complicidad y de colaboracionismo con el Gobierno de Pedro Sánchez".

Preguntado sobre si Vox se saldrá de estos ejecutivos si los populares aceptan el reparto de menores no acompañados si así lo ordena el Gobierno, Abascal apuntó que esto es "lo que suele pasa cuando se rompe un gobierno, que se sale del ejecutivo". Además, explicó que no ha hablado con la dirección nacional del PP.

Sobre ella, criticó que "no contesta nuestras cartas de colaboración", haciendo alusión a la que él mismo envió a Feijóo en la que le tendía nuevamente la mano para crear una alternativa al Ejecutivo. "Su contestación es el silencio y su contestación política es el pacto con Pedro Sánchez para repartirse los jueces y el pacto en Bruselas".

"Las comunidades donde nosotros gobernamos no vamos a aceptar ningún tipo de reparto", apuntó Abascal, quien aseguró que Vox no será "cómplice ni de los robos, ni de los machetazos ni de las violaciones". Al mismo tiempo, criticó que el problema de la inmigración "masiva e ilegal" es cada día "más grave".