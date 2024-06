Los padres de Marta del Castillo critican la absolución del Cuco

Antonio del Castillo y Eva Casanueva, los padres de la joven Marta, asesinada en Sevilla en enero de 2009, creen que en España "no hay vergüenza" porque "se defiende más al criminal que a la víctima, que es toda la sociedad", y se han preguntado cómo no va a ser relevante para el caso "que una mentira oculte una verdad".

"Nos han jodido por todos lados", ha dicho Antonio del Castillo en una comparecencia este viernes ante los medios a las puertas de su domicilio tras la sentencia de la Audiencia de Sevilla que absuelve a Francisco Javier García, el Cuco, y a su madre del delito de falso testimonio en el juicio por el asesinato de Marta del Castillo.

"Para nosotros los verdaderos enemigos ya no son Miguel (Carcaño, condenado por el asesinato de Marta), el hermano, el Cuco o la madre, son los señores de negro que sientan en El Prado", ha dicho Del Castillo en referencia a los jueces de la Audiencia.

"Esta sentencia está llena de paja, mentiras y falacias", ha mantenido respecto al pronunciamiento absolutorio del tribunal sevillano, que ha revocado la condena a dos años de prisión por falso testimonio impuesta por el juzgado de lo Penal 7 al considerar, respecto al Cuco, que la figura de testigo-coimputado no está "regulada" legalmente, y que su madre no mintió en cuestiones "trascendentales".

Según Del Castillo, cuando declaró en el juicio de los adultos por la muerte de su hija, el Cuco ya contaba con una sentencia "firme" por lo que "estaba obligado a decir la verdad".

Por su parte, Eva Casanueva ha recordado que hace ya "muchísimo tiempo" que dejó de "creer en la justicia": "Lo que ha habido en el caso de mi hija han sido incongruencias, una detrás de otra, y palos a la familia", ha manifestado.

"Quince años después no sé dónde está mi hija"

"Ha habido muchos implicados y, hasta la fecha de hoy, yo no sé dónde está mi hija, ni siquiera sé cómo la mataron. Es una vergüenza para este país que haya un sistema (judicial) y unos legisladores que después de quince años no hayan enmendado la plana", ha continuado muy crítica la madre de Marta, que lamenta que se defienda "más al criminal que a la víctima".

"La víctima no es solo Marta, sino toda la sociedad, que pide justicia y no la ve", ha recalcado Casanueva, quien se ha preguntado qué mensaje se está dando a quienes no saben de leyes: "Mentir vale, no te pasa nada. Miente, haz lo que te dé la gana".

Respecto a la absolución de la madre del Cuco, se ha cuestionado igualmente cómo no va a ser "relevante" para la causa que una mentira haya podido "ocultar una verdad", en la misma línea que su marido: "La mentira de la madre entorpeció la investigación", ha añadido.

Tanto Antonio del Castillo como su mujer han coincidido en que, para el caso de su hija, no tendrían que haberse celebrado dos juicios, uno en Menores y otro para los adultos.

Recurso ante el Supremo

A diferencia de su esposa, el padre de Marta mantiene su confianza en que el Tribunal Supremo pueda volver a darles la razón con el recurso de casación que presentará la familia para que se revoque la reciente sentencia absolutoria de la Audiencia de Sevilla.

"No nos queda otra cosa, seguimos la ley o soltamos dinero y pagamos a alguien. Eso es lo que hay en esta sociedad, siguiendo la ley se ve que aquí nunca llegamos a nadie", ha señalado.

Preguntada sobre el posible paradero del cuerpo de Marta, su madre se ha mostrado igualmente pesimista: "La policía ya no va a mover un dedo. La justicia nos ha estado dando la espalda porque ya somos un caso cansado para ellos, quisieran meternos en el cajón de los justos", ha censurado.