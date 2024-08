Quiñones, convencido de que el incendio de Ávila es provocado

El consejero de Medio ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se mostró hoy convencido de que el incendio forestal declarado durante esta madrugada en El Hornillo, provincia de Ávila, puede ser "intencionado". Un extremo que a esta hora se está investigando por parte del Seprona de la Guardia Civil y del personal público de la Junta de Castilla y León. "Caramaba. A la una y pico de la madrugada cinco focos cercanos donde no ha habido ningún tipo de tormenta eléctrica, perece blanco y en botella", insinuó.

Suárez-Quiñones, por lo tanto, incidió en que "todo parece indicar que es intencionado" y en un lugar, además, "peligrosísimo", según sus palabras. El consejero explicó que la zona es un pinar espeso con un ortografía compleja, donde los medios terrestres "lo tienen difícil".

Sobre la intencionalidad, Suárez-Quiñones mantuvo que "lo dirá la investigación", pero no dejó mucho lugar a dudas. "Yo me atrevo a decir, por los indicios, en una interpretación que cualquiera puede hacer, que puede ser provocado y, desde luego, tiene una muy mala intención", advirtió, conclusión que extrae por el momento en el que se produce, "una hora nocturna en la que ya no hay medios aéreos, por lo tanto, está hecho con muy mala intención".

"Es un incendio en el que se está trabajando. Afortunadamente no ha subido a copas, es en superficie, salvo alguna copa ecdótica. Si no, la intensidad y la energía es mucho mayor. De momento, trabajo muy intenso del operativo, se está manteniendo en superficie y esperemos que más pronto que tarde se acabe la llama, se controle y podemos decir que pasa a estar estabilizado y controlado", resumió el consejero en declaraciones recogidas por Ical en la Sala de Comarcas del Palacio de la Salina, sede de la Diputación de Salamanca.

El Espinar

Juan Carlos Suárez-Quiñones se refirió también al otro incendio activo en la Comunidad, el del Espinar, en la provincia de Segovia, sobre el que, afortunadamente, pudo informar de que ya está "sin llama" tras calcinar unas cinco hectáreas. "Ha quedado minimizado por una rapidísima actuación de nuestro operativo con una rápida detección y es están realizando las labores de enfriamiento", explicó.

En sus palabras, "Segovia, incendio sin llama, perimetrado, cerrado, en labores de aseguramiento y con cinco hectáreas de superficie que se produjo en un pinar denso". En este sentido, apeló y agradeció la cooperación entre las distintas administraciones. "Ha sido gracias a un operativo coordinado con medios de las comunidades limítrofes, y estamos en esa generosidad y solidaridad", refirió, tras hacer alusión a la cooperación desde la Comunidad de Madrid.