El PSCyL se reencuentra en Sevilla antes de la cita autonómica

La familia socialista de Castilla y León se reencuentra en Sevilla, con motivo del 41 Congreso Federal del PSOE, que se convertirá en el pistoletazo de salida del proceso orgánico en la Comunidad. "Todo pasa. Las tormentas amainan", aseguró a Ical un destacado dirigente del PSCyL que considera que el partido siempre ha vivido con "tensión" las citas congresuales y ha lidiado con las diferencias que "van y vienen", sin que por el momento se haya despejado la incógnita de quien dirigirá el partido.

Este viernes las instalaciones del Palacio de Congresos y Exposiciones de la capital andaluza, teñidas de rojo PSOE y rotuladas con el lema 'España adelanta por la izquierda', acogió a la delegación del PSCyL formada por unos 180 dirigentes y militantes que tienen por delante tres días de trabajo para elegir una nueva dirección encabezada por Pedro Sánchez, y definir la guía política de los próximos años.

Juntos, pero no revueltos, compartirán espacio durante tres jornadas en las que el equipo de Tudanca no duda en que podrá hablar con el secretario de Organización, Santos Cerdán, pero también con el propio líder, Pedro Sánchez, con quien ha reconocido en las últimas semanas que no había podido contactar por teléfono. Entienden, según fuentes próximas al burgalés, que habrá acuerdo en algunas cuestiones y diferencias en otras, pero remarcan que el secretario general del PSCyL "siempre ha dicho a Ferraz lo que pensaba".

Tudanca, además, mantiene su máxima de que no desvelará hasta el 7 de enero cuál será su decisión sobre si se presentará a la reelección o dará paso a otro dirigente. Tampoco los que han sido críticos con él creen que en esta cita de Sevilla se vislumbre qué va a ocurrir en Castilla y León a partir del 2025.

Todos se verán las caras antes de que arranque el proceso orgánico que despejará el futuro de una federación dirigida desde hace más de diez años por Tudanca y su equipo, conformado por la zamorana Ana Sánchez, responsable de Organización, y la soriana Virginia Barcones, que no acude a este congreso por encontrase en Valencia al frente de la gestión de los efectos de la DANA como directora general de Protección Civil y Emergencias.

Precisamente, la presencia de Tudanca en este foro socialista despertó interés por ser uno de los dirigentes territoriales que no dudó en expresar su reconocimiento al madrileño Juan Lobato, que dimitió ante la polémica suscitada en torno la filtración sobre los delitos fiscales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, por lo que testificó este viernes. Fuentes socialistas indicaron que él ha recibido con sorpresa la repercusión que ha tenido su 'tuit', que enmarca en un reconocimiento a quien ha combatido a la derecha en un escenario similar en Castilla y León.

180 delegados, invitados y observadores

Este fin de semana, el PSCyL está representado por 59 delegados, la mayoría de León (21) y Valladolid (nueve), a los que les corresponde defender las casi 500 enmiendas presentadas por los militantes de la Comunidad a la ponencia marco y los estatutos. Destacan, entre otras, las referidas a la financiación autonómica, el reto demográfico y la aspiración autonómica de León.

Asimismo, el partido envía también 59 invitados y unos 60 observadores a este congreso federal, que incorpora a los debates internos una serie de foros, como el de vivienda de esta tarde, que dirige la ministra Isabel Rodríguez, pero también otras actividades como la entrega de los Premios Rosa Manzano al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o la berciana Charo Velasco, que recogerá en su nombre la vallisoletana Patricia Gómez Urbán.

Sábado, inicio de los debates

La jornada más intensa para los socialistas será el sábado, porque se producirá la constitución de la Mesa que dirigirá el Congreso Federal, que presidirá el andaluz Juan Espadas. En anteriores citas, el PSCyL logró sentar a un dirigente en este órgano, con David Serrada en el de Valencia de 2021 y el propio Tudanca en el de 2017 en Madrid.

Asimismo, entre las 13.30 y las 14.30 horas, tendrá lugar el foro 'Voces del futuro y de hoy: el papel de los jóvenes, en la construcción europea', que coordina Iratxe García, secretaria de Unión Europea de la Ejecutiva Federal del PSOE y presidenta del Grupo S&D en el Parlamento Europeo. Además están previstas seis comisiones en la que se abordará la España "sostenible", "del bienestar", de la igualdad en derechos y libertades, "diversa y democrática", la del futuro, "de todas y todos" y la de Europa.

También está prevista entre las 18.15 a las 19.15 horas el ágora 'Adelantando por la izquierda a la desinformación. La democracia como esperanza', que comparten la vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, y el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Nuevos órganos federales

La jornada del domingo está reservada para la votación de los órganos federales y la presentación de los miembros de la nueva Ejecutiva Federal, antes de que tome la palabra Pedro Sánchez que clausurará esta cita, tras la que tendrá lugar los congresos autonómicos, que en el caso de Castilla y León está previsto para los días 22 y 23 de febrero en Palencia.

En el caso de Castilla y León forman parte de la actual Ejecutiva saliente la portavoz federal, Esther Peña; los ministros Óscar Puente y Ana Redondo, la eurodiputada Iratxe García, Javier Izquierdo, secretario de Acción Electoral del PSOE, y Mariluz Martínez Seijoo, responsable de Educación y Formación Profesional.