Un mercado con tareas todavía por resolver

Agosto es sinónimo de 'ebullición' en el fútbol español. Pero no por el comienzo de la competición liguera ni por todo lo que acontece en el terreno de juego. Gran parte del estrés y de los nervios se traslada a los despachos de los diferentes clubes del panorama nacional. ¿El motivo? El mercado de fichajes, un período que resulta crucial de cara a reforzar las diferentes plantillas y no sufrir durante el resto del curso.

Es difícil que los clubes tengan resuelto el capítulo de llegadas y salidas durante estas fechas. Algunos como el Real Madrid sí, o al menos eso es lo que ha afirmado su técnico, Carlo Ancelotti, recientemente. La mayoría se mantienen en alerta a cualquier oportunidad o bien continúan trabajando en alguna incorporación que anhelan desde principios del verano.

La guinda del pastel

Es el claro ejemplo del Barcelona, que busca el fichaje de un extremo para dotar de mayor profundidad y recursos a su parcela ofensiva.

Todas las miradas apuntan a Nico Williams, atacante del Athletic Club. Aunque el cuadro azulgrana descartó recientemente su posible incorporación, desde el equipo vasco no se atreven a aventurar que el joven jugador vaya a permanecer en sus filas durante esta temporada. «Entiendo que Nico va a estar con nosotros pero no quiero tirarme a la piscina», comentó hace poco su técnico, Ernesto Valverde. El mercado de traspasos, pese a que el tiempo corre en contra, sigue siendo largo y no sería la primera vez que un escenario de este tipo cambia de un día para otro. La situación económica del club azulgrana tampoco ayuda a intentar su fichaje. Mientras tanto, desde la Ciudad Condal suenan otros nombres como el del francés Kingsley Coman.

Último empujón

Lejos de la Ciudad Condal, en concreto en Madrid, el Atlético trabaja para resolver varios frentes. El más mediático de ellos es la posible incorporación de Conor Gallagher. El inglés, futbolista del Chelsea, es el elegido para el reforzar el centro del campo. Pero todo está expuesto a que el club londinense y el español resuelvan sus diferencias en una operación a dos bandas en la que podría salir Joao Félix. Al cierre de esta edición, todavía ambas entidades no habían alcanzado un acuerdo.

No es el único asunto pendiente en las oficinas del Metropolitano. La llegada de un central también se antoja como una 'carpeta' importante para el cuadro colchonero. Los rojiblancos pretenden al eslovaco David Hancko (Feyenoord), pero, hasta el momento, no se han producido incorporaciones en esa zona más allá de la de Robin Le Normand.

A la espera

Lejos de los tres transatlánticos, el panorama también se presenta agitado para el resto de integrantes de la Primera División.

En el Valencia, el georgiano Giorgi Mamardashvili acapara toda la atención. El meta, según algunos medios digitales, estaría cerca de concretar su marcha a la Premier League. Todo quedaría a expensas de que el club 'che' alcance un acuerdo con el Liverpool, el equipo interesado en hacerse con sus servicios.

Situación similar se vive en San Sebastián, pues la Real Sociedad está a la expectativa de saber qué ocurre con el futuro de Mikel Merino, campeón de la Eurocopa con la selección española este verano y uno de los puntales del equipo donostiarra en el centro del campo. Las islas británicas, y en concreto el Arsenal parece su destino más probable en caso de producirse su marcha.

En lo que a salidas también se refiere, aunque en un escenario completamente distinto al de los dos equipos mencionados anteriormente, se encuentra el Celta. La escuadra celeste debe traspasar a varios jugadores a los que considera transferibles, hasta seis, si quiere incorporar a nuevos futbolistas en este período. Algo parecido también le ocurre al Real Valladolid.

Por otro lado, un recién ascendido como el Espanyol, en boca de su director deportivo Fran Garagarza, trabaja «en el diseño de la plantilla» pese a la compleja situación económica.

Y fuera de la península, la UD Las Palmas también tiene fijado su principal objetivo en la contratación de un delantero, tal y como comentó a principios de esta semana su presidente Miguel Ángel Ramírez.

Son solo algunos ejemplos que evidencian que, pese a que la campaña ya ha comenzado con la primera jornada de LaLiga, aún habrá que esperar para saber cuál será el aspecto final de la mayoría de equipos en el panorama nacional. El 30 de agosto es la fecha marcada en rojo para cerrar cualquier tipo de operación y zanjar cualquier asunto pendiente.