El europarlamentario del Partido Popular, Raúl de la Hoz, calificó de "debate artificial buscado por la izquierda" las acusaciones realizadas por el PSOE sobre el cobró de la dedicación exclusiva de las Cortes a la vez que un salario de 40.000 euros anuales de un bufete de abogados, al asegurar que buscan hacer el "ventilador y tergiversar la realidad" con el fin de "no hablar de sus problemas internos", quien consideró que puede ser una maniobra cimentada en el "odio, la venganza o quizás en la envidia de algunos". Dejó claro que "nunca ha ocultado nada", ya que se declaró en el lugar indicado, como es la declaración de la renta, porque el sistema de las Cortes de Castilla y León "no establece la obligación de notificar los ingresos que se perciben anualmente, como si se establece en el Parlamento Europeo", dijo.

En una entrevista realizada por Onda Cero, De la Hoz explicó que en el Parlamento Europeo es obligatorio hacerlo constar, pero en los parlamentos en España no es necesario declarar los ingresos por actividades económicas. "A lo mejor podría haber puesto un cartel, porque no hay forma de hacerlo, pero no me parece que sea lo sensato poner un cartel diciendo esto es lo que gané yo el año pasado. Yo nunca he ocultado mi actividad profesional en constantes diarios y sesiones, he llevado asuntos incluso de gente del Partido Socialista y ahí está".

Se mostró sorprendido que no haya un caso Hernández, al recordar que es un procurador al cual la Fiscalía le pide cuatro años por "agresión a su pareja y resistencia a la autoridad" y que tuvo que dimitir; o tampoco caso CEPA, que es otro procurador que está imputado por "agredir sexualmente a un menor de edad" y que tanto tuvo que dimitir. "Esto se obvia, se olvida y ni siquiera aparece en algunos medios de comunicación".

Sobre una posible regulación, se mostró partidario en sintonía con la que tiene el Congreso de los Diputados y se establezca el mismo régimen de incompatibilidades. Subrayó que en el Congreso de los Diputados hay 15 abogados que compaginan su dedicación exclusiva con su actividad económica y otros 60 que compaginan su dedicación exclusiva con otras actividades económicas.

"Es absolutamente normal y no conozco que haya 60 casos de 60 diputados que hacen exactamente lo mismo que hago yo, donde ahí sí existe una regulación que aquí efectivamente todavía no se ha desarrollado. No hagamos trampas, de verdad, porque no he ocultado nunca nada".

En relación a los problemas internos del PSOE, De la Hoz aseguró que, personalmente, "le da pena la situación de Tudanca", aunque consideró "absolutamente insostenible" el aspecto político y todo en torno a él. Es decir, si el señor Tudanca no ha dimitido como ha hecho el señor Lobato "es única y exclusivamente porque él cree que tiene alguna posibilidad de quebrar el brazo a Sánchez en una guerra cruenta y sin cuartel en la que se encuentra en este momento".

"No me gusta hablar de cuestiones internas de los partidos rivales, pero me da mucha pena que el Partido Socialista esté centrado en estas batallas internas en vez de preocuparse de lo que preocupa a los ciudadanos de Castilla y León". Afirmó que le encantaría tener una "oposición centrada" en Castilla y León que se preocupara por "esta tierra y ayudara a resolver los problemas existentes y no una oposición centrada únicamente en ver quién se mantiene en el sillón que le da derecho a un salario", lamentó.

Trabajo autonómico

El 'popular' destacó que "no se arrepiente de nada" de lo que he hecho durante todo este tiempo en Castilla y León, al recordar que fue una "parte activa" del acuerdo en su momento con Ciudadanos, en su redacción y en su posterior desarrollo, al igual que lo fue en relación con Vox. "Ahora asisto desde Bruselas al espectáculo que estaba ofreciendo Vox en Castilla y León", relató.

La situación del Vox en Castilla y León "está muy cercana a dar pena", porque "es gente que hace únicamente lo que les mandan desde Madrid y allí no tienen ni idea de lo que pasa en Castilla y León ni cuáles son las circunstancias y problemas concretos de esta Comunidad".

"Con esa estructura vertical tenemos a unos unos chavales obedeciendo lo que le dice un señor en Madrid que yo creo que a duras penas habrá venido algún día a comer lechazo por aquí y a mí no se me parece forma de hacer política", afirmó.

Sobre su posible vuelta, De la Hoz aseguró que estará donde su partido quiera que esté. "En este momento tengo la suerte de que mi partido ha querido que esté en Bruselas y estaré en Bruselas hasta que mi partido quiera y cuando termine allí será mi partido el que decida si me voy a casa, y vuelvo a ejercer mi profesión como abogado, o quieren que vaya a otra responsabilidad dentro del partido", sentenció.