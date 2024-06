El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, afirmó hoy que la posición de su partido ante la "legítima aspiración" de autonomía leonesa "deberán fijarla los militantes" a través de una consulta como establecen los propios estatutos de la formación.

"La voz de todos los socialistas decidirá", esgrimió Tudanca a través de comunicado recogido por Ical en la que se definió como "firme defensor de la democracia interna" en el PSOE "cuando llegue el momento" de fijar la posición del partido ante "un asunto de especial trascendencia" como es la petición de una autonomía leonesa realizada por la Diputación de León con la votación de una moción al respecto esta semana en el pleno.

El secretario general socialista en la Comunidad se comprometió así a "no ser quien frustre las legítimas aspiraciones y sueños de muchos leoneses", tras la apertura de un camino que "el propio Gobierno de España ha considerado legítimo y que escuchará". "Yo también", aseguró, si bien se mostró "prudente" ante las distintas propuestas defendidas "en apenas unas semanas" y que incluyen "una sola Comunidad con dos fiestas, dos Comunidades leonesa y castellana, dos Comunidades pero con un encaje diferente de El Bierzo, dos Comunidades con León solo y dos Comunidades con León y Asturias".

"Es tan confuso que la moción la votaron a favor algunos que la habían rechazado previamente y la rechazaron algunos que la habían apoyado en sus ayuntamientos", señaló Tudanca, destacando que incluso el portavoz del PP "ha dicho que apoyará la autonomía propia para León apenas horas después de rechazarla". Por ello, consideró que "cuando uno abre una puerta, debería saber dónde conduce": "No quisiera pensar que la decisión no es meditada o solo busca hacer ruido y engañar y frustrar a los leoneses" dado que eso sería "muy irresponsable", según el secretario general del PSCyL.

Además, Tudanca añadió que "León no puede ni debe hablar más que por León", dado que el sentimiento autonomista "no es tan fuerte en el Bierzo y es muy débil en Zamora y Salamanca", para cuyas provincias defendió una "voz propia". Llamó, eso sí, a "no buscar enfrentamientos" y esperar a ver "qué sucede en el Congreso de los Diputados, que debería pronunciarse" ante un proceso en el que, en caso de reiniciar el estado autonómico, podrían sumarse "otros" a estas "legítimas reivindicaciones". "Quizá es el momento, la hora de ser coherentes y valientes", sentenció.

El PP y su gestión, "el problema"

En todo caso, en su comunicado, Tudanca afirmó que el problema que atraviesa la región leonesa, con un "deterioro demográfico y económico y enormes desequilibrios con respecto al resto de la Comunidad" que calificó como "estremecedor", se debe a "el PP y su gestión", donde situó la causa de "la desindustrialización, el envejecimiento y el éxodo juvenil", comunes en Castilla y León pero que "aún siendo generales, son muchísimo más graves" en el caso de la región leonesa.

Igualmente, se refirió a "los sucesivos gobiernos del PP en la Junta de Castilla y León" como causa de que haya "elementos históricos, una lengua y una cultura propias" en la provincia de León que "no han sido suficientemente atendidos y protegidos" por el Gobierno autonómico.

"No es casual tampoco que, además del leonesismo, haya más partidos provinciales que nunca en las Cortes", continuó esgrimiendo Tudanca, para quien "con Mañueco y el PP, se han exacerbado las desigualdades y las diferencias en servicios públicos, infraestructuras, desarrollo y derechos". "Eso es lo que hay que cambiar, sea cual sea la distribución territorial", subrayó, dado que "nada cambiará si sigue el poder en manos de la derecha corrupta".

No obstante, el secretario general socialista en la Comunidad reiteró su respeto por la "legítima aspiración" de León, aunque "no pensara que fuera el camino". Llamó así de nuevo a "escuchar la voz de los leoneses", que conoce porque "León es también mi casa", de cara a un proceso para el que, concluyó, la posición del PSOE la deben fijar sus militantes a través de una consulta, como marcan sus estatutos.