Zapatero elogia la reacción de Burgos en defensa de las ONG

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha ensalzado el gesto de la sociedad burgalesa que no dudó en salir a la calle para defender a las ONG vetadas por Vox por atender a inmigrantes. "Felicito a la sociedad burgalesa porque esto no es un tema de partidos sino de derechos humanos y de valores", señaló, al tiempo que indicó que "los países más dignos son aquellos que mejor acogen a las personas que vienen a luchar por su vida y no tienen nada".

Zapatero realizó estas declaraciones durante la clausura de los actos del 50 aniversario de la refundación del PSOE de Burgos, en los que estuvo acompañado por el secretario regional Luis Tudanca que también se refirió a la polémica surgida en el Ayuntamiento y lamentó que la alcaldesa, Cristina Ayala, no haya aprovechado este momento para "romper con Vox", al tiempo que lamentó que no acepte la mano tendida del portavoz del PSOE, Daniel de la Rosa.

De la Rosa, agradeció a la ciudadanía la solidaridad que demostró tras la protesta en la Plaza Mayor y ensalzó que eso haya logrado «una rectificación en toda regla del PPe, incluso, en parte de Vox» para recuperar esos convenios. «Lamentar que el PP no haya aprovechado esta circunstancia para apartarse de Vox en el Ayuntamiento.

Una mesa redonda sobre el camino que compartieron el PSOE y la UGT cerró las jornadas del 50 aniversario que se han celebrado esta semana. Contó con la presencia de Matilde Fernández, exministra de Asuntos Exteriores;Ángel Olivares, exalcalde de Burgos;Cándido Méndez, exsecretario general de UGT, y Juan José Laborda, expresidente del Senado. Todos coincidieron en la contribución del partido y el sindicato en la mejora de las condiciones laborales y sociales y a la democracia. Finalmente, se rindió un homenaje a las personas que participaron en la refundación de ambos.