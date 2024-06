Trabajo quiere reducir la jornada laboral con o sin la patronal

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha subrayado que la reducción de la jornada laboral sin pérdida de salario se acometerá con o sin la patronal: "Si no sale con diálogo social, lo traemos al Congreso de los Diputados", ha aseverado en rueda de prensa este martes.

Aunque prefiere que la representación empresarial se sume al acuerdo para reducir la jornada, Errejón ha aseverado que la reducción del tiempo que se dedica al trabajo, hasta 38,5 horas semanales este año y 37,5 en 2025, es una "pata de la democratización del Estado", por lo que defiende que el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz haya tomado las riendas de la negociación entre sindicatos y patronal sobre la medida.

"Estamos hablando de la discusión política que tiene más influencia directa e inmediata sobre la vida cotidiana de los españoles", ha subrayado Errejón este martes en una rueda de prensa en el Congreso en relación con una medida que, asegura, respalda más de dos tercios de la ciudadanía española.

Por otro lado, el portavoz del grupo plurinacional ha celebrado que "por fin" se vaya a votar esta semana el decreto que incluye la reforma del subsidio por desempleo, que aumentará la cuantía y la cobertura de esta prestación y de la que se podrán beneficiar más de 700.000 personas.

"No sólo es una política social de absoluta necesidad para aquellos que más lo necesitan, es también continuar con la receta exitosa que está explicando las tasas de crecimiento económico en España", ha destacado Íñigo Errejón.

Este mismo martes, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado que su intención es tener listo el acuerdo con los agentes sociales "para antes del verano".

"La gente quiere trabajar menos para vivir mejor, manteniendo los salarios. Esta es la clave de la reforma que vamos a propiciar, manteniendo el salario, porque de esta manera, igual que hacemos con el salario mínimo, vamos a elevar todos los salarios", ha resaltado la ministra Díaz.

En la misma línea de Díaz se ha pronunciado también esta mañana el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, quien ha pedido especialmente a la CEOE que acepte la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales para poder negociar después las condiciones para hacer efectiva la reducción del tiempo de trabajo, entre ellas, el incremento de las horas extraordinarias.

La CEOE pedirá revertir la reducción si cambia el Gobierno

Por su parte, el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha avisado de que pedirá revertir cualquier modificación de la jornada laboral cuando se produzca un cambio de Gobierno en caso de que el Ministerio de Trabajo no llegue a un acuerdo al respecto con las empresas.

"No puedo negarle al Gobierno, en este caso a la ministra, la facultad que pueda tener de cambiar las normas si el Parlamento se lo aprueba. Pero lo que si tengo con libertad es la capacidad de decir que a mi eso no me parece diálogo social", ha indicado Garamendi durante su intervención en el seminario que está celebrando esta semana la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) junto con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

"Si ellos tienen muy claro cuál es la ley que quieren hacer, que la hagan y no estaremos de acuerdo. Y el día que haya un cambio de Gobierno, pediremos que se cambie", ha avanzado el presidente de la patronal, alertando que "estas cosas a medio y largo plazo tienen resultados".

Durante su intervención, Garamendi ha calificado de "monólogo social" la relación actual con el Ministerio que lidera Díaz, criticando que la postura sea que el Gobierno les acuse de no saber dialogar si no aceptan la primera postura que les ponen sobre la mesa.

Respecto a la reducción de la jornada laboral que aspira a lograr Yolanda Díaz, Garamendi ha indicado que "nunca se ha hablado en un convenio colectivo de la semana, se habla por años, lo que demuestra que estamos ante un planteamiento ideológico y no real".

El presidente de la patronal ha recordado que "se piensa poco" en el comercio minorista cuando se habla de la reforma laboral. "Ya no es una cuestión solo de salario, sino de la propia organización del trabajo (...). A esas empresas pequeñas que tienen una media de cinco trabajadores, realmente esto no creo que les vaya a gustar si no está acordado en las mesas de negociación de cada convenio", ha incidido.

Las críticas de Garamendi al Ministerio de Yolanda Díaz, en cambio, no se han dirigido a los representantes de las fuerzas sindicales, ya que ha afirmado que España es un "ejemplo" de relaciones laborales. "Nuestra relación con los sindicatos sigue siendo muy buena. Estamos trabajando y vamos a seguir trabajando", ha dicho.

El representante de las empresas españolas ha asegurado que "si quitáramos más ideología, las cosas funcionarían mejor", al tiempo que ha pedido "responsabilidad, tranquilidad, prudencia y moderación", así como tranquilidad desde el plano político, seguridad jurídica y estabilidad regulatoria.

Preguntado por la decisión de CEOE de haberse reunido con el presidente de Argentina, Javier Milei, Garamendi ha recordado que España es el primer inversor europeo en Argentina y el segundo inversor a nivel global. También ha incidido en que fue una reunión "donde no se habló de política, sino de los problemas que tenían las empresas en Argentina".