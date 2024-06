De la Hoz: "la agricultura es la gran olvidada del PSOE"

El candidato del Partido Popular a las Elecciones al Parlamento Europeo del próximo 9 de junio Raúl de la Hoz afirmó hoy que "todo lo que al Gobierno de Sánchez no le interesa electoralmente no es que lo olvide, sino que, directamente, lo humilla". De la Hoz hizo estas declaraciones en Trabazos (Zamora), antes de participar en un acto electoral transfronterizo con alcaldes y concejales de la Raya, en el que también intervinieron el presidente provincial del PP de Zamora, José María Barrios; el presidente de la Diputación y alcalde de ese municipio, Javier Faúndez, y la presidenta de la Càmara Municipal de Miranda do Duoro (Portugal), Helena Barril.

"Es un acto especialmente relevante y bonito porque colaboramos con compañeros y amigos del otro lado de la Raya, de Miranda do Douro y de Bragança, que nos acompañan. No podíamos dejar de venir a un territorio que tan afectado está por las políticas de las que estamos hablando estos días", señaló.

"Hemos venido a hablar de infraestructuras, de agricultura y de lo importante que es la adecuada utilización de fondos comunitarios y su utilización en beneficio de los ciudadanos. Es una zona de Castilla y León extraordinariamente necesitada de infraestructuras que permitan su desarrollo económico con normalidad, sencillamente, reivindicando la igualdad de trato con otros territorios y la salida, de una vez por todas, de ese olvido al cual el gobierno de España le tiene abocado", añadió.

En este contexto, consideró que "no tiene ningún sentido" que, para llegar a Trabazos, haya que transitar por "una N-122 que no esté convertida en autovía" y criticó las "eternas promesas y dilaciones", que impiden circular por autovía hasta la frontera con Portugal. "También venimos a reivindicar las infraestructuras vinculadas al Corredor Atlántico y, muy especialmente, a la Ruta de la Plata, que también está pendiente de ejecución y sometida al olvido", sentenció.

"Los zamoranos, los castellanos y leoneses estamos ya muy cansados de tanta humillación, de tanto olvido y de tantas falsas promesas del Gobierno socialista. Municipios como este, comarcas como estas necesitan de servidores públicos y no de políticos que únicamente están para servirse a sí mismos.", dijo.

Amnistía

De la Hoz consideró que "lo vivido" durante los últimos días en relación "con la amnistía y la corrupción" es "la muestra evidente" de un gobierno "incapaz de afrontar" los problemas de los ciudadanos y "únicamente pendiente de su supervivencia, al coste que sea y sin límite alguno" y apostilló: "Corrupción política, corrupción económica y atentado contra la Constitución, mientras los intereses de los zamoranos, de los castellanos y leoneses quedan absolutamente en el olvido".

Por otra parte, el candidato aseguró que la agricultura es "la gran olvidada" por parte del Partido Socialista de Europa. "Ha sacrificado los intereses de los agricultores, de los ganaderos de nuestra comunidad autónoma, enarbolando banderas del radicalismo medioambientalista, del ecologismo de moqueta que inspira y encarna la candidata del Partido Socialista a estas elecciones", dijo.

"El PSOE ha cometido la osadía de poner como candidata número uno al Parlamento Europeo a la principal enemiga del campo de Castilla y León. La ministra que, siendo titular del Reto Demográfico, no ha hecho absolutamente nada para luchar contra la despoblación", criticó.

Asimismo, acusó a Teresa Ribera de "atacar" a los remolacheros, los productores de vino y el sector de la automoción. "La ministra que impone la lucha contra el cambio climático al interés de los agricultores y los ganaderos de esta tierra. Evidentemente, una victoria del Partido Socialista implicaría el triunfo de las políticas ecologistas radicales que tanto daño están haciendo a nuestro campo", advirtió.

"Nosotros no somos, en absoluto, negacionistas del cambio climático pero entendemos que la lucha contra el cambio climático debe de ser siempre compatible con el mantenimiento de una política coherente y sensata en defensa de nuestro medio rural y de un sector primario potente", indicó.

En este sentido, recalcó que la Unión Europea "debe revisar" los acuerdos comerciales para impedir que la llegada de productos de fuera "nos perjudique" económicamente. "Es el momento de hablar a la gente del campo. Es el momento del Partido Popular. Eso es lo que venimos a reivindicar en este acto, siempre teniendo en cuenta que la colaboración transfronteriza es fundamental para el desarrollo de territorios como este", puntualizó.

"Nos sorprende que la Junta de Castilla y León tenga mejor relación con Miranda do Douro y Bragança que la que puede tener con el Gobierno de España. Estamos absolutamente abandonados, cuando nosotros tenemos la mano tendida a colaborar con el Gobierno de España y con las administraciones de Portugal, un país amigo y con problemas comunes, con el que planteamos un futuro de colaboración", destacó.

"Portugal del interior"

Por su parte, la presidenta de la Càmara Municipal de Miranda do Duoro (Portugal), Helena Barril, incidió en que hay problemas "muy similares" y coincidió con Raúl de la Hoz en "el abandono" por parte del Gobierno. "Nos pasa lo mismo. El Portugal del interior recibe un tratamiento distinto a Lisboa y Oporto. Hay proyectos que se pueden concluir en Portugal si vosotros los plantáis, aquí, en España y eso es importante para el desarrollo de esta zona", comentó.

"Dependemos mucho de vosotros, de lo que hacéis aquí. Eso marca lo que se puede hacer en Portugal, en la zona de frontera. Eso es muy importante. Vas a ser diputado en el Parlamento Europea, no de España, sino de toda Europa. Todo que hagas y lo que reivindiques para España será también para nosotros. Te deseo lo mejor", concluyó.