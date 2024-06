Los terroríficos payasos asesinos del espacio exterior de la mítica película de los años 80 aterrizan ahora en forma de juego para Steam/PC y Steam Deck, PlayStation 5, y Xbox Series X|S. Desde el pasado martes, los amantes de esta experiencia sobrecogedora pueden disfrutar de este nuevo revival desarrollado por el estudio estadounidense IllFonic en toda su extensión.

Killer Klowns From Outer Space es una prueba multijugador de terror tres contra siete. Único en su especie, el juego evoluciona la fórmula del género de los títulos de terror multijugador y asimétricos enfrentando a un equipo de tres payasos asesinos contra siete humanos. En lo que destaca el título es en que los payasos no son los únicos cazadores... mientras que otros juegos de esta categoría enfrentan a cazadores contra presas, Killer Klowns From Outer Space da a los humanos la oportunidad de ser los cazadores, las presas o incluso a esconderse donde puedan. Con Crescent Cove como telón de fondo, el juego se lanza con cinco mapas que abarcan todas las zonas de esta comunidad conquistada por los Klowns.

Killer Klowns From Outer Space está basado en la icónica película ochentera de MGM y se ha desarrollado con la ayuda de los creadores originales, los hermanos Chiodo. Los fans de esta propiedad intelectual descubrirán easter eggs (huevos de Pascua) colocados ingeniosamente por todo el juego, incluido un camión de helados que podría salvar a un humano. Desde los trucos y el armamento de los Klown hasta la personalización de los humanos que rememoran la película, este juego ofrecerá una experiencia salvaje tanto a los fans de la película como a los amantes de los títulos multijugador asimétricos. Y lo que es aún más importante, esto es solo el principio... IllFonic desvelará pronto su hoja de ruta con otras novedades.

Payasos asesinos contra humanos Una de las características es que los gamers pueden asumir el rol de los icónicos Killer Klowns, es decir, colaborar dentro de un equipo de tres jugadores, utilizar habilidades sobrenaturales de personajes tan familiares como Spikey y Shorty, cazar humanos con armas disparatadas y planificar la invasión alienígena.

?También habrá que defenderse formando un equipo de siete valientes ciudadanos de Crescent Cove: Elegir uno de los roles disponibles y explorar la ciudad en busca de armas y tesoros, al tiempo que se evita a los Klowns y sus trampas.