Dicen que es a la tercera cuando va la vencida, aunque en esta ocasión se acortaron los plazos. El Burgos Internacional Football Academy femenino, más conocido como Burgos IFA, se venía gestando desde la pasada temporada y en esta ya es una realidad. La idea inicial era haber creado solo un equipo en la Liga Doble G de Segunda Regional con 20 jugadoras, pero la demanda de varias chicas, algunas descartadas de otros clubes y otras con ganas por jugar, aunque fuera frente a una liga predominantemente masculina, hizo aumentar sus argumentos originales y crear además un equipo infantil, por lo que son 40 chicas las que pertenecen al club.

«Estamos sobre todo asentando las bases porque entendemos que hay otros equipos femeninos que nos sacan bastante tiempo y lo están haciendo muy bien», asegura el presidente del club Carlos Cámara.

La puesta en marcha, como cualquier proyecto, siempre tiene sus obstáculos y complicaciones. «El reconocimiento, la pelea con el tema de las instalaciones para entrenar, los patrocinadores, la confianza de los padres...», enumera el mandatario, que además coordina la sección femenina y la masculina con otras seis escuadras más. Mientras, se propone a corto plazo un planteamiento para ampliar la estructura y poder contar con un equipo alevín y hasta otro cadete.

Cuerpo técnico y jugadoras del equipo sénior. - Foto: Alberto Rodrigo

La captación de entrenadores cualificados y encontrar a chicas que quisieran ponerse los guantes y defender la portería fue también una dura labor «en el primer equipo solo contamos con una guardameta, Isabel, que se puso los guantes y ya no se los quitó, y en el infantil tenemos dos, pero sí costó». Pero, finalmente Cámara se ha rodeado de un experimentado grupo de técnicos. «El fútbol femenino tiene sus propias características y es diferente al masculino. Se trata de tener paciencia y paciencia, para que luego vaya saliendo las cosas bien y mejoren», apunta, haciendo hincapié en esto último, «las ganas que ponen, la ilusión, el querer aprender, el preguntar qué han hecho mal o bien, ellas siempre quieren mejorar. No se conforman con el partido», asegura el responsable, quien asegura que las mayores empezaron a entrenar dos días y ahora han incrementado sus ensayos un día más, aparte de tener más días de tecnificación y gimnasio.

No pasa por alto el nivel que existe en la categoría de la Segunda División Regional femenina, «ha crecido considerablemente. Me ha sorprendido. Ya no solo es el Burgos CF el que compite. Ahí están el San Pedro, el Capiscol, el Diocesanos o el San Esteban, de reciente creación como nosotros, que también lo hacen. El grupo ya es más extenso y cada vez más competitivo», señala. Con una buena base cimentada en una gran labor de formación, no sorprendería que alguna jugadora fuera convocada o preseleccionada para formar parte de la selección de Castilla y León. «Cada vez son más chicas del Capiscol, no solo del Burgos CF, lo cual indica que las cosas se están haciendo bastante bien y, ojalá, alguna chica del Burgos IFA pueda ir esta temporada porque significaría que el trabajo se está haciendo muy bien», asiente.

La sección femenina del Burgos IFA va viento en popa y a más y mejor.

Más fotos:

Formación del conjunto infantil. - Foto: Luis López Araico Carlos Cámara, presidente del Burgos IFA. - Foto: Luis López Araico

Más apoyos institucionales. Satisfecho con el respaldo de sus patrocinadores y familias, pero Carlos Cámara reclama más ayudas institucionales. «Considero que el fútbol femenino es agraciado para las entidades deportivas porque da visibilidad, aunque pido un poquito más de apoyo para mejorar sus condiciones. Un nivel intermedio en horarios para disponer de instalaciones del Ayuntamiento. Además, la Federación debería plantearse como en otras categorías lo de un euro por kilómetro para sufragar los largos desplazamientos en Regional y así se incrementaría el número de equipos», concluye.