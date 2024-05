El 49% de trabajadores cree que un robot puede reemplazarles

El gran paradigma del mundo laboral moderno se aproxima a la realidad a pasos agigantados. La automatización de los procesos de producción se prepara para dar el salto a los empleos manuales y los robots están llamando a la puerta del mercado de trabajo. Una realidad a la que no son ajenos los trabajadores de Castilla y León, que no ocultan los riesgos que puede tener para sus empleos la digitalización. De hecho, casi la mitad de los ocupados de la Comunidad reconoce que su trabajo podría ser realizado por un robot o un ordenador en menos de quince años, tal y como revela la Encuesta de Percepción Social de la Innovación en España publicada por Cecotec. No obstante, un 51,5 por ciento considera que sus puestos de trabajo no están en riesgo de ser asumidos por robots, la tercera cifra más alta de España, solo por detrás de Castilla-La Mancha y Extremadura. Un porcentaje que contrasta con el hecho de que seis de cada diez ocupados de Castilla y León se considera «preparado» para competir en un mercado de trabajo automatizado y con fuerte presencia de las TIC.

A pesar de ello, cada vez son más los que piensan que la innovación es «positiva» para el futuro, un porcentaje que en Castilla y León supera ya el 83 por ciento de la población. En esta línea sigue creciendo la idea de que la pérdida de puestos de trabajo derivada de la automatización se compensará con la creación de otros nuevos. De lo que siguen sin estar del todo seguros los empleados es con el grado de innovación y competitividad de la propia comunidad, y ubican a Castilla y León por «debajo de la media nacional» en este apartado.

Una percepción que extienden a las propias empresas autonómicas, y hay casi un 20 por ciento más de ocupados que ponen en duda que las compañías castellano y leonesas sean innovadoras. El informe publicado este miércoles por Cotec pone de manifiesto la esperanza que existe dentro de la Comunidad con que la innovación, la digitalización y las TIC facilitarán el desarrollo económico y social de las poblaciones rurales, y ayudarán a combatir la despoblación. Casi la mitad de los encestados ve en las nuevas formas de trabajo una oportunidad para la dinamización demográfica y Castilla y León es la comunidad donde más crece esta sensación, con casi diez puntos más que el año anterior.

Por último, el documento revela que ocho de cada diez trabajadores autonómicos son partidarios de reducir la jornada laboral a 35 horas semanales, como pretende el Gobierno, siempre y cuando no suponga una reducción del salario. Preguntados por cómo preferirían que se aplicara la reducción, seis de cada diez opta por concentrar el trabajo en cuatro días, mientras que el resto prefiere mantener los cinco días, pero trabajando menos horas.