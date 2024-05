Los profesionales de la hostelería tienen en este momento un amplio abanico de opciones para llevar negocios enmarcados en el medio rural. Un bar que se acaba de construir, otro que ofrece la posibilidad de llevar en autobús a los niños de la familia que lo gestione y otros a precio de ganga se alzan como algunas de las oportunidades actuales para emprender en la provincia.

En Revilla del Campo, municipio del Alfoz de Burgos con un centenar de vecinos, desean que una familia con niños pueda gestionar su establecimiento -que incluye vivienda- y por ello ofrecen la posibilidad de que el bus al colegio de Fuentes Blancas pare en el pueblo. Ahora no hay ningún niño en edad escolar y por ello este transporte no llega, pero el alcalde, José Manuel Gil, asegura que no hay problema para solicitarlo y que el pueblo se incluya en la ruta con una parada en la puerta de la cantina.

En este municipio destacan que poseen mucho turismo al contar con la Vía Verde y el Camino del Cid, lo que supone dos grandes atractivos. «Hay muchas posibilidades aquí, pero sobre todo hace falta gente que quiera trabajar», asegura el regidor. La duración del contrato de arrendamiento se fija en un año, prorrogable hasta un máximo de cinco, y los interesados pueden presentar sus ofertas hasta este viernes, 31 de mayo. El precio es de 435 euros anuales y una garantía de 1.000 euros. Se valorará el horario de apertura, los precios de venta al público y la colaboración en eventos culturales.

Un nuevo centro social estrenará San Mamés de Burgos en breve. Esta localidad, con 327 empadronados, ha levantado un moderno edificio ante la falta de bares y ya busca interesados en gestionarlo. Al arrancar las obras, hace ya más de un año, el alcalde, Álvaro Castrillejo, aseguraba que pretendían «dar más vida al pueblo» puesto que no contaban con ningún punto de reunión. Así, contarán por fin con un servicio de hostelería y hasta el 5 de junio se pueden presentar las ofertas en la plataforma de contratación de la Diputación.

En este municipio del Alfoz de Burgos la duración del contrato de arrendamiento se fija en un año y el precio de licitación asciende a los 181 euros al mes. Por otro lado, se establece una garantía de 1.500 euros en concepto de fianza. Entre los criterios de adjudicación se tendrá en cuenta la mejor propuesta económica (3 puntos), la forma de desarrollo del negocio con menús o actividades (3 puntos) o experiencia laboral en el sector de la hostelería (5 puntos).

En Grijalba, localidad de la comarca Odra-Pisuerga con un centenar de vecinos, se busca una persona interesada en regentar un bar totalmente equipado y que también dispone de vivienda en la planta superior. El precio es de 100 euros al mes (más gastos de luz y agua) y el contrato se extenderá durante un año con posibilidad de prorrogarlo hasta cinco. Se propone una jornada completa (según la temporada) y con un día de descanso semanal. Los interesados pueden presentar sus ofertas y manifestar su interés por gestionar este negocio rural hasta el 20 de junio a través del correo electrónico grijalba@diputaciondeburgos.net.

Y por solo 242 euros al año arriendan su cantina en Cuzcurrita de Juarros, un pueblo de 26 empadronados enmarcado en el municipio de Ibeas. Incluye vivienda en la primera planta y los gastos derivados de luz correrán a cargo del arrendatario. La Junta Vecinal ha realizado una fuerte inversión para mejorar el negocio a través de obras de generación energética y aislamiento. Se propone que, más allá de un servicio para los vecinos, se ofrezca una propuesta para otros visitantes como pueden ser ciclistas, paseantes, cazadores, recolectores de setas o turistas. La duración del contrato de arrendamiento se fija en dos años y entre los criterios de adjudicación se encuentra el canon anual ofrecido (2 puntos), la mejora en la cuantía de la garantía definitiva fijada en 600 euros (2 puntos) y el plan de negocio (6 puntos). Los interesados pueden presentar sus propuestas hasta el 11 de junio en la plataforma de contratación de la Diputación.

En busca de chef. La taberna Doña Sancha, de Covarrubias, pone sus instalaciones a disposición de un chef que desee desarrollar su proyecto gastronómico e integrarse así en este negocio. Una oportunidad única para aquellos entusiastas de la cocina y la vida rural. El local está equipado tanto para bar-restaurante como para la celebración de eventos, ya que cuenta con una sala para 25 personas y una terraza con 10 mesas.