A diferencia de las emulaciones anteriores, The Spectrum es la primera que reproduce fielmente el diseño del emblemático ZX Spectrum de 48k e incluye 48 juegos preinstalados. El diseño de la máquina original se consideraba único. Mientras que aparatos como el Commodore 64, el BBC Micro y el ATARI 800XL compartían una estética común, el ZXSpectrum tenía un aspecto y un tacto que no se habían visto antes. El Spectrum pretende devolver esa sensación de nostalgia a los aficionados a lo retro con un diseño de aspecto auténtico, elegante y minimalista. La accesibilidad del ZX Spectrum original contribuyeron a fomentar la creatividad, a través de una variada biblioteca que incluía juegos divertidos y extravagantes, muchos de los cuales se preinstalaron en el Spectrum, como Manic Miner, Horace Goes Skiing y The Hobbit.