Langellotti se despide

Victor Langellotti está ante su última carrera con el Burgos BH. Ha fichado por el Ineos, uno de los equipos más poderosos del panorama internacional, y acabará la temporada con la estructura británica. Se va agradecido por la confianza que JulioAndrés Izquierdo depositó en él y satisfecho por haber alcanzado un sueño, aunque quiere que su adiós sea recordado.

«El objetivo es despedirme a lo grande, de la mejor manera posible para agradecer a todo el equipo el trato y el apoyo que he tenido en estos años. Espero estar a mi mejor nivel», señala el corredor de Mónaco.

Su evolución ha sido importante desde su llegada y reconoce que ha cambiado «mucho».«Entre en el equipo siendo un niño y ahora saldré siendo un corredor válido que ha conseguido sus primeras victorias. Me voy como un hombre. Creo que he tenido una buena trayectoria y tengo que estar muy agradecido al equipo», insiste el ciclista.

Dos han sido sus victorias en el Burgos BH, en 2.022 en la octava etapa de la Volta a Portugal, y en 2.023 en la jornada reina del Tour de Turquía, en la que batió a Lutsenko en los últimos metros. Aunque no se queda con sus triunfos, sino «con todo lo que he vivido». «Son momentos de vida y no solo de competición. Me llevo esas vivencias junto a esa gente que he conocido y con la que he convivido», señala.

Tiene muy claro que forma parte de la «familia del Burgos BH» y está seguro que en sus primeros días en el Ineos les echará a todos «de menos». «Se me hará raro estar en otro equipo», responde el corredor morado.

Sabe que será «un cambio brutal», aunque también reconoce que cumplirá «un sueño».«Siempre han sido un equipo ganador y desde pequeño tengo ese anhelo de correr con ellos y lo podré hacer realidad, motivo por lo que estoy muy contento», explica Langellotti.

Sabe que ahora comienza «lo más duro», ya que afrontará «una nueva vida». Lo que tiene claro es que quiere «aprovechar la oportunidad». «También quiero disfrutar al máximo. Este es el fruto del trabajo de los últimos siete años. Quiero seguir creciendo», declara.

Quiere acabar«lo mejor posible» y sabe que ganar la etapa de hoy en Las Lagunas sería el final perfecto.«Espero hacerlo bien», concluye.