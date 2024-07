Aranda de Duero ya tiene reinas y damas para las fiestas. En total, habrá dos reinas, Itziar Izaguirre y Alba del Val, y dos damas, Noelia Callo y Silvia González. Izaguirre, reina senior, se ha mostrado muy contenta durante la presentación: "De niña veía con cierto orgullo y envidia a las reinas y en mi juventud por razones laborales y académicas nunca pude serlo, así que cuando ví lo de reina senior ni me lo pensé", ha explicado. Del Val, la reina de fiestas, también ha querido poner en valor lo que significa para ella haber sido nombrada: "Siempre he visto el Cañonazo desde abajo y tengo ganas de poder estar ahí arriba, es una responsabilidad porque voy a tener que ir a muchos actos, pero tengo altas las expectativas", ha confesado sin poder ocultar una sonrisa. El concejal de Cultura y Festejos, José Antonio Fuertes, también ha aprovechado para presentar el cartel y a su autor, Jesús Manuel Fernández, que ha destacado de su propuesta "la sencillez, lo icónico y los colores alegres" por los que ha apostado. "Para los próximos años, esos serán los criterios que vamos a valorar", ha incidido Fuertes.

Callo y González harán el papel de damas de las fiestas y han señalado que su objetivo para estas fiestas es "fomentar el buen ambiente, sobre todo en la juventud". "En mi caso, siempre me había gustado, aunque nunca me había planteado presentarme a dama, pero este año me dio la venada y oye, he salido elegida", ha explicado Callo y ha asegurado que tiene "mucha ilusión por estas fiestas". González ha ido un poco más lejos y ha querido resaltar que "una vez se es reina o dama de fiestas, ya ningún año más vuelve a ser igual". Algo que ha confirmado Fuertes, que ha recordado cómo lloró con la actual reina el día de la traca. "Además, no sólo tiene un papel en las fiestas, también está la cabalgata, por ejemplo", ha señalado el concejal.