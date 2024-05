Con un curriculum brillante, una larga experiencia y, por qué no decirlo, unas ganas enormes de volver a su Burgos natal, Juan Carlos Martín de Pedro se estrena como gerente del Centro de Transportes Aduana de Burgos. Tras varias etapas profesionales lejos de la provincia, en las que ha compaginado distintos puestos de responsabilidad tanto en España como fuera de ella, ahora toma las riendas que durante los últimos años llevó Gonzalo Ansótegui. Este, no obstante, le acompañará todavía unos cuantos días más hasta completar totalmente el traspaso de poderes.

¿Cómo está viviendo estos primeros días al frente de CT Burgos tras varios años trabajando fuera de la provincia?

No puedo estar más contento. No lo digo por decir, sino porque a nivel personal, tras muchos años fuera en los que tanto mi mujer como mis hijas han tenido que sufrir mi ausencia, ahora estoy feliz. Encima ya conocía CT Burgos y profesionalmente es un proyecto tremendo con unas posibilidades de crecimiento muy buenas. Lo heredo de parte de Gonzalo en un estado estupendo, funcionando por sí mismo y con un equipo inmejorable.

¿Cómo se ve al Centro de Transportes de Burgos desde fuera?

Las personas que se dedican al sector sí que lo conocen y saben de su potencial, amén de la importancia de polígonos como el de Villalonquéjar. Sin embargo, fuera del mundillo no es tan conocido. Es algo que personalmente me sorprende porque para mí es un nodo de referencia para la logística.

Uno de sus principales frentes será atraer empresas a la nueva ampliación de la Aduana. ¿Cómo van esos trámites?

Estamos a falta de unos flecos, sobre todo relacionados con el suministro eléctrico, que lo está demorando todo mucho. Todo está listo para el enganche pero la distribuidora no termina de darnos la conexión. Eso ya no depende de nosotros y llevamos tiempo esperado. Mientras que en CT Burgos la ocupación de los almacenes está al 100%, en los nuevos terrenos parece que no arrancamos. Para atraer compañías es fundamental poner en valor la sinergia que representa Villafría: tenemos todos los servicios, desde la Aduana al transporte intermodal pasando por empresas asentadas con las que pueden consultar dudas, el asesoramiento y los proyectos a medida que elaboramos... Partir desde CT Burgos es hacerlo de una posición realmente ventajosa al estar en un recinto especializado para el transporte, la logística y la distribución que facilita mucho las cosas al contar con proveedores y clientes dentro de tu mismo entorno.

¿En qué posición se queda la terminal ferroviaria de Villafría al no estar incluida finalmente como nodo básico y sí como nodo global, la categoría inmediatamente inferior, dentro del Corredor Atlántico?

He seguido durante los últimos tiempos la lucha que se ha hecho a nivel local y provincial y es una espina que se queda clavada. Formar parte de la red global nos condiciona en la llegada de dinero vía fondos europeos. No hay que engañar a la gente, para crecer se necesitan inversiones, y fiarlas al 2050 por ser nodo global es un condicionante negativo para Villafría.

Se da el caso de que en Valladolid se está construyendo desde cero una nueva terminal que, a diferencia de Villafría, sí estará en la red básica...

Cuando ya tienes un nodo totalmente implantado y con una experiencia de más de 40 años, como es el caso de Villafría, y ves que otras iniciativas que no se alinean con empresas que están totalmente establecidas, te quedas un poquito desilusionado. Europa tiene sus criterios y hay que respetarlos, pero también a la lucha que se ha hecho en desde Burgos, tanto a nivel social como político, para revertir esa situación. Es una lástima que eso no haya llegado a los oídos adecuados.

Una vez que la puesta en marcha de nuevas operativas comerciales desde el aeropuerto parece algo muy remoto en el tiempo, ¿se plantean emplear de alguna forma las instalaciones para usos logísticos?

Si se diese la casuística de que se pueda establecer un flujo de mercancías a través del aeropuerto, nosotros seremos seguro los primeros en participar y en ayudar para consolidarlo. Pero desconozco los pormenores de esa casuística.

¿Cómo repercutiría en Villafría y en toda la provincia la reapertura del Tren Directo entre Madrid y Burgos vía Aranda de Duero?

A nadie se le escapa que tener una conexión directa con la capital traería oportunidades, recuperaría flujos de mercancías y nos aportaría nuevas conexiones con otros puertos o nodos logísticos con los que se podrían establecer sinergias muy potentes. Estamos perdiendo una ocasión muy importante para la ciudad y para el entorno logístico de Burgos. Las oportunidades hay que buscarlas, no llueven del cielo, y no poder optar a la reapertura del Tren Directo nos deja en una posición menos ventajosa con respecto a otros nodos o territorios próximos.

¿Qué potencial tiene Villafría?

Una de mis misiones en CT Burgos es retomar y potenciar las conexiones por tren con puertos tan importantes como lo son Bilbao, Valencia y Barcelona. Queremos aprovechar todas las oportunidades para reunirnos con ellos y explicarles las bondades de Villafría. Además, el inicio del servicio ferroviario hasta la fábrica de Kronospan de Castañares, gracias al nuevo ramal, supondrá un verdadero impulso.

El aparcamiento de camiones, día sí y día también -sobre todo los fines de semana- está a rebosar de vehículos. ¿A qué se debe este ferviente éxito?

La situación geográfica de CT Burgos es excelente. Estamos a una distancia muy buena de la frontera con Francia para realizar aquí la parada de descanso, los movimientos norte-sur de tráfico de mercancías sobre ruedas son tremendos y nosotros estamos en un punto fantástico. Las instalaciones tienen que ir de la mano de esa demanda. Hemos ido ampliando el parking en varias ocasiones, modernizado los sistemas de vigilancia... Gonzalo ha hecho un trabajo notable. Ahora estamos dentro de una plataforma de reservas online para facilitar la llegada, lo que nos da mucha visibilidad. El profesional del transporte que viene con su camión creo que está contento al dejar su vehículo en un recinto cerrado, con vigilancia las 24 horas y servicios como duchas o baños.