Es un artista de pocas palabras, porque siempre prefirió que su obra hablara por él. Por eso Antonio López no quiere crear ruido alguno en torno a lo que será una de sus más singulares y portentosas herencias: las puertas que el Cabildo de la Catedral de Burgos le encargó para la fachada de Santa María de la gran joya del gótico español como gran testimonio del VIII Centenario del primer templo metropolitano.

En una breve entrevista telefónica concedida a este periódico, López admite que queda muy poco para ver concluido un trabajo que, asegura, está siendo durísimo, casi hercúleo, y en el que hay involucradas más personas que están dando lo mejor de sí mismas para que el resultado sea el mejor posible. «No me gusta hablar sobre esta obra, porque se han dicho demasiadas cosas y no me gustan decir otras, de verdad. Yo lo que hago es trabajar. Y ya está. Voy casi todos los días a la fundición. Estoy trabajando permanentemente. Y así voy a seguir hasta que se terminen y se manden».

El más importante artista plástico español vivo reconoce que culminar este proyecto «está costando mucho trabajo. A mí y a las personas que están conmigo. Porque realizar una obra así es algo muy difícil. Sí puedo decir que estoy haciendo todo lo que puedo, lo mejor que sé. Y ya está. Los demás, que digan lo que tengan que decir; yo no voy a hacer más declaraciones, no quiero hablar nada más sobre este asunto, de verdad».

El escultor y pintor invita a la sociedad burgalesa a tener paciencia. «Cuando lleguen a Burgos, se verán. Lo de menos es lo que pueda decir yo. ¿Qué puedo decir? Nosotros vamos a cumplir con nuestras obligaciones», apostilla.

Huye de palabras como eternidad -«¿pero hay eternidad?», se pregunta López- o expresiones como 'enorme legado', 'obra para la posteridad respecto de las puertas (terminen en el sitio para el que fueron encargadas o no). «Es un proyecto enorme... De tamaño desde luego. Y barato. Ha costado poco dinero para todo el esfuerzo que se está haciendo», afirma.

Nunca fue amigo de plazos, y reconoce que los primeros que se dieron fueron en vano. «Era imposible de cumplir. Pero ahora estamos ya cerca. Estamos deseando acabar ya y pasar página». Pese a todo, confía en que, como sugirió recientemente el Cabildo, esa gran obra llegará a Burgos antes de que acabe el año en curso. «Se va a intentar y yo creo que será así», señala el artista.

