Despierto borracho/ Y no se que hora es/ No sé si es mi cama/ No sé que hice ayer/ Jodeeer, otra veeez! Dicen que Hueles, a quien corresponde la estrofa anterior, es su canción «más gamberra». También la primera que consiguieron hacer entre los siete y que habla «de lo que le puede pasar a cualquiera después de una noche de fiesta, que se levanta y que no sabe donde está», como la define Mario Alonso, voz y guitarra eléctrica de Skaifas. Pero además de ser un tema cañero, Hueles marcará un antes y un después para la banda de músicos de Salas de los Infantes, Huerta de Rey y Hacinas. Es también su primer single. Se acaba de lanzar en plataformas digitales, añade Arturo Rica, su batería.

Hueles, a la que seguirá el lanzamiento de otras dos o tres canciones, es la carta de presentación del primer trabajo discográfico de esta banda que ha irrumpido con fuerza en el panorama musical provincial. En darle forma se encuentran inmersos con la finalidad de publicar el disco en septiembre. «Hemos dicho que no a algunos conciertos este verano para centrarnos en sacarlo adelante. La idea, una vez que lo tengamos, es poder hacer una mini gira en invierno por diferentes salas», afirma Rica, para el que este disco era «necesario para disponer de una carta de presentación de calidad», ya que hasta ahora solo contaban con vídeos de sus conciertos en YouTube.

Para finalizarlo aún les queda trabajo en el estudio de grabación Fénix, de la mano del productor Rodrigo Vázquez. A punto de caramelo tienen ya Chispa Morena y El bosque del monje, las que podrían ser las próximas en ver la luz. «El disco estará compuesto por siete temas nuestros, que la gente ya ha escuchado porque los tocamos en los conciertos, y la idea es incluir dos o tres canciones nuevas, también nuestras, y en las que estamos trabajando», comenta Jorge Azúa, guitarra eléctrica y coros.

El grupo está inmerso en la grabación de su primer trabajo discográfico en el estudio Fénix de la capital. - Foto: DB

Empezaron con «un rollo más ska» y ahora se sienten «más cómodos tocando algo un poco más suave», pero no cierran la puerta a ningún estilo. «No decimos que no a una canción que nos haya salido pensando en que quizá no nos pegue. Vamos probando hasta que todos nos sintamos cómodos con ella», apunta Mario Alonso, para el que la grabación de sus primeros temas va a suponer también poder avanzar. «Era necesario ya tenerlas registradas en un formato de calidad porque de alguna forma es como liberarte de ellas y poder centrarte en crear otras. Una vez grabadas las tocas donde sea, pero no están en esa especie de saco», añade. Lo cierto es que desde que comenzaron a dar sus primeros pasos hace dos años han contado con el respaldo de sus amigos, familia y vecinos de sus pueblos. Prueba de ello fue el recibimiento que tuvieron en la Sala Andén 56 en marzo del año pasado en la final del UBULive y que ganaron. Por eso también están expectantes con el lanzamiento de su primer disco. «Quizá no impresione mucho a los que nos siguen porque ya se conocen las canciones, pero espero que les guste y que tenga tirón», confía Mario Alonso. En este sentido Jorge Azúa muestra curiosidad por saber el alcance en el público, más allá del entorno cercano, de lo que ellos sienten con sus canciones. «Sea cual sea nosotros estamos contentos con el trabajo que estamos realizando».

El sábado, en el Alpaka. La próxima cita para poder escuchar a Skaifas en vivo será este sábado, dentro del Alpaka Fest, en Hacinas. Allí durante una hora interpretarán sus siete temas, entre ellos Huele, con el que habitualmente abren sus recitales, y algunas versiones de otros grupos. También pretenden sorprender tocando por primera vez algunas de esas canciones en las que están trabajando y que quieren incluir en el disco.

En Hacinas juegan en casa, pero para el 20 de este mes tienen otra cita importante, la final provincial del Vivestival!, que organiza Vive! Radio, que será en la Sala Andén 56 de la capital a las 20 horas. Les acompañan en la terna de finalistas Cheddar y Old Viejo. El que gane tocará en las fiestas de San Pedro y San Pablo en Burgos y también en la final regional del Vivestival!, que será en Valladolid el 2 de septiembre. «Nos estamos preparando bien para intentar ganarlo», dice Arturo Rica en relación a la primera final.

La banda musical la completan Sergio Cámara, voz, guitarra acústica y percusión; Hugo María, bajo eléctrico; Carlos Vicente, trompeta y coros; y Ángel Herrera, saxofón tenor y coros.