Una cuenta pendiente con Palmer

España tiene una pequeña cuenta pendiente con Cole Palmer. Una mala celebración en un gol durante un partido muy importante entre las sub'21 de ambas selecciones tiene la culpa. El delantero del Chelsea, decisivo en la final de la Eurocopa de la categoría que se disputó hace casi justo un año, festejó su tanto, el de la victoria del combinado británico (1-0), provocando al banquillo de la Roja. Ahora, en otra cita decisiva, se verá de nuevo las caras con los de Luis de la Fuente, que tal vez tenga tomada la matrícula al brillante jugador inglés.

El 8 de julio de 2023, las selecciones de Inglaterra y España sub'21 se enfrentaron en el Estadio de Batumi (Georgia) en la final del campeonato continental de la categoría. El equipo de Santi Denia fue derrotado con un tanto de Palmer. El entonces jugador del Manchester City lanzó una falta que terminó dentro de la portería que defendía Arnau Tenas, aunque la diana pudo ser ilegal.

Los 'Three Lions' colocaron a dos jugadores delante de la barrera y se adelantaron durante el lanzamiento. La regla 13 de la IFAB es clara: «Cuando tres o más futbolistas del equipo defensor forman una barrera, todos los jugadores del equipo atacante deben permanecer al menos a un metro de la misma». La distancia a la que se encontraban los miembros de la escuadra británica, aparentemente, era superior a la que exige el reglamento. Además, el disparo de Palmer rebotó en Curtis Jones para despistar a Tena.

Pero el joven talento no se limitó a celebrar el tanto de una manera efusiva, sino que lo hizo cerca del banquillo de España, con una mirada desafiante que provocó una trifulca entre ambos conjuntos a la que el árbitro noruego, Espen Eskas, respondió con la expulsión de Ashley Cole (cuerpo técnico de Inglaterra) y del preparador físico Carlos Rivera.

De aquella plantilla que quedó subcampeona en Georgia, Luis de la Fuente solo tiene en la Eurocopa a Álex Baena. El resto de la alineación que perdió ante Inglaterra, en la que brillaron nombres como Tenas, Víctor Gómez, Paredes, Pacheco, Miranda, Blanco, Abel Ruiz, Sancet, Rodri o Sergio Gómez, no han tenido la misma suerte que el jugador del Villarreal, presente en uno de los momentos más trascendentales de la historia reciente de la Roja.

De hecho, uno de ellos, Sergio Gómez, en ese momento compañero de Palmer en el City, se mostró molesto por la acción del ahora futbolista del Chelsea. «No sé si hablaremos o si me dirá algo. Si me quiere pedir perdón, que me lo pida, pero la verdad es que no ha sido una buena actitud. Él ha querido celebrarlo así y ya está. Ya sabemos cómo son los ingleses. Al final ellos son los que hacen esas provocaciones. Lo ha hecho así y ha habido un poco de barullo», declaró.

Ahora, Palmer y España se cruzarán de nuevo. El atacante es suplente habitual en el torneo, pero ha gozado de tiempo sobre el césped, siendo decisivo con sus eléctricas apariciones en las segundas partes de los cuatro últimos encuentros. Un año después, España tendrá la oportunidad de cerrar esa herida que hizo daño a la 'rojita'. Berlín decidirá si habrá revancha.