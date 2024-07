"Sentimos el apoyo de 48 millones de españoles"

Dani Olmo restó ayer importancia a una presencia menor de aficionados españoles respecto a los ingleses en la final de la Eurocopa 2024 en el Olímpico de Berlín de mañana, aseguró que han sentido cada partido el respaldo en el estadio de los seguidores que se desplazaron y confesó que les impulsa «el apoyo de 48 millones desde España».

«Habrá 11.000 seguidores en el campo y sentimos el apoyo de 48 millones desde España. Lo hemos sentido durante toda la Eurocopa y es algo que nos motiva aún más si cabe. Es una final y vamos a ir a por todas», aseguró en rueda de prensa en el campamento base de la Roja en la Selva Negra.

El atacante opta a ser el máximo goleador, empatado a tres tantos con Harry Kane, y a ser el jugador del campeonato con su participación decisiva con la selección marcando a Georgia en octavos, Alemania en cuartos y Francia en semifinales.

«Es una motivación extra, más aún si cabe en una final, pero, mientras ganemos, me da igual marcar yo o Unai Simón. Lo importante es ganar el partido. Me he sentido muy bien, en un gran momento. Hay que seguir aprovechándolo. Estoy empatado con Kane, pero también Fabián tiene dos goles, Morata uno y si marca un 'hat-trick' estaríamos igual de felices todos. Da igual quien marque, lo importante es la victoria y el colectivo» señaló el catalán.

«Puede ser mi mejor momento, me siento muy bien preparado, a tope física y mentalmente. Tenemos una oportunidad única delante nuestro, a un partido de la gloria y estamos súper motivados por conseguirlo», añadió el jugador delLeipzig.

Aparcó Olmo cualquier asunto de su futuro, centrado en la final ante Inglaterra, tras mostrar durante el campeonato su deseo de crecer dando el salto a un club grande. «Pensamos única y exclusivamente en la final. Estamos a 90 minutos de la gloria, de poder ganar una Eurocopa 12 años después, así que nuestra motivación es máxima», puso de relieve.

Para Olmo, la selección debe mantener «una idea de juego única», con la que mejor explotan sus armas, convencido de que en la final «se puede mejorar» el nivel que le has permitido firmar un pleno de victorias hasta el Olímpico de Berlín.