El futuro carril bici que el Ayuntamiento prevé construir en la avenida Constitución, y cuyas obras aspira a que puedan arrancar incluso a finales de este año, supondrá la eliminación de un carril para la circulación de vehículos a motor (en sentido Logroño y se traducirá también en la pérdida de cerca de quince plazas de aparcamiento, según las estimaciones realizadas por la Gerencia de Urbanismo.

El carril bici arrancará a la altura de la glorieta del Peregrino y de la avenida de Derechos Humanos y cruzará para bajar por la acera más próxima a la Ciudad Deportiva Militar. Tras realizar todo el recurrido pasará al otro lado la calzada para llegar a la Comandancia de la Guardia Civil (espacio que va a tener que ser reordenado) y desde ahí atravesará la calle Vitoria para llegar a la entrada del Acuartelamiento Diego Porcelos y, desde ahí, enlazar con otro tramo ya existente de carril bici (el que se dirige hacia la avenida de Castilla y León).

Está previsto que el proyecto se apruebe la próxima semana, con la idea de licitar la ejecución de los trabajos a la mayor brevedad posible. Saldrán a concurso con un presupuesto de 818.000 euros (impuestos incluidos), que se pagarán con cargo a la partida de los distritos.

La construcción de este tramo de carril bici es una petición del distrito este, presidido por la portavoz del equipo de Gobierno,Andrea Ballesteros, y llega después de que se haya asumido que la primera opción que tenían los vecinos (la nueva plaza junto a la iglesia delSalvador de Capiscol) va a tener que esperar para ver obras hasta finales de 2025 o puede que hasta 2026.

La eliminación de un carril de la circulación para vehículos a motor no es algo que preocupe al equipo de Gobierno, al área de Tráfico ni a los vecinos, menos aún tras ver que la experiencia muy similar del carril bici en la calle Vitoria no ha supuesto un grave problema para la circulación ni mucho menos. Más molesta la pérdida de plazas de aparcamiento, ya que aunque no son muy numerosas sí se dan en una zona de la ciudad donde existe un importante déficit que no deja de crecer. Eso sí, en la parte más próxima a Pentasa el daño será menor ya que, una de las soluciones llegará con el aparcamiento disuasorio que se quiere construir junto al Silo.

En los últimos años, la ciudad ha ganado nuevos tramos de carril bici en la calle Vitoria (entre la plaza del Rey y Puente Gasset), en Reyes Católicos y en algunos viales de los polígonos que han sido remozados. De cara al futuro, y más allá del proyecto de la avenida de la Constitución, la idea pasa por dar mayor protagonismo a los ciclistas en calles del entorno de las Huelgas, como el paseo Comendadores, en la prolongación del bulevar del ferrocarril y en la calle López Bravo, la principal arteria del polígono de Villalonquéjar.