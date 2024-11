Mazón se enfrenta a su comparecencia 17 días después de la DANA

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, comparecerá finalmente este viernes en Les Corts, un día después de lo previsto a causa de la alerta por lluvias, para explicar la gestión de la DANA del pasado 29 de octubre, que, por el momento, ha dejado un balance de 216 fallecidos, más de 70 localidades arrasadas y daños materiales multimillonarios.

La intervención de Mazón, que llega 17 días después de la catástrofe y tras casi una semana desde la manifestación de 130.000 personas que exigió su dimisión, está rodeada de una gran expectación mediática, política y ciudadana. De hecho, en el parlamento valenciano se han reforzado las medidas de seguridad y organización de prensa ante la cantidad de medios de comunicación que asistirán.

El pleno monográfico se iniciará a las 11.30 horas, en lugar de a las 10.00 como estaba programado este jueves. Se prevé una sesión tensa y larga, ya que Mazón dispone de tres intervenciones sin límite de tiempo y tanto la oposición (PSPV, Compromís y Vox) como el PP de dos turnos de 15 minutos por grupo cada uno.

El foco de su discurso estará centrado tanto en las horas previas a las inundaciones como en la gestión posterior, tras dos semanas de cruces de críticas y asunción de responsabilidades entre la Generalitat y el Gobierno. También se espera, a tenor de las últimas declaraciones de miembros del Consell, que Mazón esboce de alguna manera los cambios que plantea hacer en su ejecutivo para abordar la reconstrucción.

Durante los últimos días, el 'president' se ha limitado a avanzar que en su comparecencia abordará "todo lo ocurrido" el 29 de octubre y expondrá cómo actuó su gobierno con la información que disponía en ese momento. "Estamos trabajando para adecuar toda la estructura del Consell a las labores de reconstrucción", ha venido señalando sin concretar cuándo abordará esos cambios.

En concreto, la vista está puesta en la explicación de los motivos del envío de la alerta masiva a los teléfonos móviles de la población pasadas las 20 horas de aquel día, cuando el agua ya había inundado las zonas afectadas, así como la información de la que disponía el Consell por parte de organismos como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) o la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el análisis de posibles "errores" en la gestión de la emergencia y el escenario de reconstrucción que llega ahora.

La oposición pedirá responsabilidades políticas

Entre los grupos de la oposición, el PSPV quiere que la comparecencia sirva para que Mazón "asuma su responsabilidad" y explique a los valencianos "qué era más importante que estar en la emergencia". No obstante, no pretende "un pleno de crispación, sino de unidad", y puntualiza que esta unidad "no será un cheque en blanco" para el 'president'.

Compromís irá más allá y, al igual que en los últimos días, exigirá la dimisión de Mazón, al considerar que no puede seguir "ni un minuto más" al frente de la reconstrucción. Para ello, no quiere "no desviar el foco" de cuál fue su responsabilidad el 29 de octubre y le reclamará respuestas de "dónde estaba" ese día y por qué envió tan tarde la alarma.

Por su parte, Vox considera que Mazón "tiene que dar muchas explicaciones, reconocer muchos errores y asumir todas las responsabilidades por la incompetencia" y le exigirá que "rectifique 180 grados" su gestión "incompetente y nefasta". También denunciará la "conducta criminal" del Gobierno y del presidente Pedro Sánchez, al que acusa de haber "traicionado y abandonado a los valencianos".

Sin embargo, desde el PP aseguran que es "momento de hablar de recuperación, con planes concretos, con la ayuda de todos, también con la del Estado", y creen que en catástrofes de estas dimensiones "ya no puede haber color político". Apelan así a "dejar las diferencias a un lado para ayudar a los afectados y salir adelante".

A nivel estatal, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha evitado este jueves profundizar en qué dirá Mazón, pero ha augurado que "va hacer una buena comparecencia". "Quiere dar explicaciones, quiere contarle a la gente lo que pasó y quiere comprometerse con su pueblo", ha manifestado días después de pedir a la dirección del partido rebajar el tono por considerar que es momento de centrarse en la reconstrucción.

Mientras, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido que Mazón debe "exponer la realidad" en su comparecencia, al tiempo que ha rechazado las críticas de la Generalitat a la CHJ recalcando que "en ningún momento hubo un vacío informativo".

Minuto de silencio y dos réplicas

El pleno de Les Corts se iniciará a las 11.30 horas con un minuto de silencio en memoria de las víctimas, tras lo que Mazón dispondrá de una intervención inicial sin límite de tiempo. A continuación, habrá réplicas de los grupos de menor a mayor representación (Vox, Compromís, PSPV y PP), con un máximo de 15 minutos cada uno.

Mazón volverá a tomar la palabra para responder, de nuevo sin límite de tiempo, y los grupos dispondrán de otra contrarréplica de 15 minutos. Por último, el jefe del Consell podrá contestar para finalizar la sesión, una vez más sin límite de tiempo.