Los nuevos capítulos de 'Beyond Paradise' aterrizan en COSMO

Mañana a las 22,00 horas COSMO estrena la segunda entrega de Beyond Paradise, el exitoso drama policiaco de la BBC cuya primera temporada fue vista por casi siete millones de espectadores. Las claves de su éxito: escapismo, humor y crímenes inexplicables investigados por uno de los detectives más queridos de la televisión. De hecho, la serie ya ha sido renovada por una tercera temporada.

Después de aterrizar en Shipton Abbott y adaptarse, una vez más, a un nuevo entorno y a un nuevo equipo, el peculiar inspector jefe de la policía Humphrey Goodman ya es uno más. Perfectamente integrado en la comisaría, todos confían en su saber hacer, especialmente necesario cuando el equipo investigue cómo las funestas adivinaciones de una vidente local parecen hacerse realidad, un suicidio que envuelve oscuros secretos familiares, la desaparición de un sacerdote o un inoportuno atraco.

En lo personal, Humphrey afrontará importantes decisiones junto a su prometida Martha Lloyd. Tras la dolorosa decisión de abandonar sus intentos de ser madre, la pareja logra afianzar su relación mientras se preparan para su inminente boda e inician los trámites para la adopción de un niño.

Beyond Paradise encuentra el equilibrio perfecto entre las investigaciones policiales, el humor y las vidas de su adorable elenco. La estricta detective Esther Williams, el ingenuo agente de policía Kelby Hartford y la malhumorada secretaria Margot Martins regresan en esta nueva temporada. Además, Anne Lloyd, la madre de Martha, se embarca de lleno en el mundo de las aplicaciones de citas.

En el primer capítulo de Beyond Paradise, Humphrey y Esther prueban suerte como actores aficionados en un tren de vapor que recorre la costa de Devon. La obra de teatro que representan, sobre un asesinato, se vuelve real cuando el actor que interpreta al cadáver es asesinado y la locomotora se convierte en una escena del crimen.

La crítica ha alabado esta serie por su capacidad para presentar intrigantes casos al tiempo que profundiza en la psicología de sus personajes y explora qué ocurre después del felices para siempre. De hecho, esta es la razón por la que medios como The Telegraph consideran que Beyond Paradise, spin off de un fenómeno global de la talla de Crimen en el paraíso, es incluso mejor que su predecesora.