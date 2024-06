Urgen la limpieza del solar de la ampliación de Castilfalé

El parón que ha sufrido el proyecto de ampliación de Archivo Municipal de Castilfalé tiene sus consecuencias. No solo en que los trabajadores y documentos tendrán que seguir sufriendo problemas de espacio sino también en los vecinos del número 52 de la calle Fernán González, el bloque colindante con la parcela en la que se quiere contruir el nuevo edificio.

La maleza ha crecido sin control hasta el punto de que alcanza una gran altura e, incluso, entra en sus patios, lo que redunda en suciedad y también la presencia de insectos. Por ello, urgen al Ayuntamiento que limpie de manera periódica este entorno. «Con la lluvia la maleza crece cada vez más sin que nadie la corte. Las hojas se nos están metiendo por la ventana y también hay muchos bichos», indicó María Luisa Cáceres, una de las vecinas, al tiempo que alertó del peligro que supone cuando se sequen. «Alguien que pase y tire un cigarrillo puede provocar un incendio.

También han tenido que poner mosquiteras para evitar que entren los insectos, especialmente abejas y moscas. «Ya me han picado en alguna ocasión y hemos tenido que tapar los agujeros de las ventanas».

Los árboles y la maleza han crecido hasta tal punto que temen que el peso haga caer la tapia, tanto la que da a la plaza Pozo Seco como la de Fernán González. Además, los vecinos señalan que no se han tapado las catas arqueológicas que se realizaron hace años antes de diseñar el proyecto de la ampliación. «He reclamado la limpieza del solar a través del servicio de información y atención ciudadana 010 y también en el Registro del Ayuntamiento pero no he obtenido respuesta. No cuesta nada limpiar el solar y cuando más lo dejen así peor», insistió, al tiempo que recordó que se trata de una zona por la que pasan numerosos turistas y está a escasos metros de la Catedral, lo que redunda en una mala imagen.

La parcela lleva muchos años sin edificar y el Ayuntamiento decidió expropiársela a sus propietarios para ampliar el Archivo Municipal a cambio de compensarles con 180.000 euros. También convocó en 2017 un concurso de ideas que se adjudicó a Dolores Contell y Juan Miguel Martínez pero que posteriormente se anuló tras aceptarse el recurso presentado por otro arquitecto que se presentó a la convocatoria.

El proyecto se anuló y se convocó un nuevo concurso cuyo estudio vencedor fue AGi Architects. Sin embargo, en esta ocasión también tuvieron que sortearse problemas. En 2022 se tramitaron otras dos alegaciones que forzaron la suspensión temporal de la adjudicación que, finalmente, no tuvieron recorrido. Se realizó toda la tramitación para obtener el visto bueno de la Dirección General de Patrimonio de la Junta y se encargó a los ganadores la redacción del proyecto, que entregaron en plazo.

Sin embargo, su materialización quedó fuera del listado de inversiones incluido en el presupuesto municipal del año 2024 y no está previsto que se incluya en las modificaciones presupuestarias, de modo que quedará guardada un tiempo en el cajón. Una vez encauzada toda la tramitación administrativa previa, la reactivación de esta intervención ya depende de la voluntad política. Y, llegados a este punto, en este momento tampoco está garantizado que Castilfalé tenga un epígrafe reservado en las previsiones municipales de 2025.

El presupuesto estimado de la intervención, que incluye la construcción de un nuevo edificio en la parcela y mejoras en el actual, ronda los dos millones de euros aunque previsiblemente se tendrá que revisar al alza el proyecto para actualizar los precios tras el parón.