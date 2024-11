El Rey pide "mantener la ayuda" a los afectados por la DANA

El Rey Felipe VI ha instado a "mantener la ayuda y el apoyo" a las personas y localidades afectadas por la dana durante su visita a Chiva (Valencia), ya que aunque ha destacado que "ha cambiado mucho la situación", ha precisado que "esto va a tardar mucho tiempo".

Así se ha expresado el monarca en las calles de Chiva, donde a saludado junto con la Reina Letizia a los vecinos, en declaraciones al periodista de Onda Cero Carlos Alsina que recoge Europa Press.

El monarca ha resaltado que están "encantados" con la visita al municipio de Chiva --que estaba programada para el 3 de noviembre, pero los incidentes registrados en Paiporta, cuando diversas personas lanzaron barro a la comitiva e insultaron al 'president' Mazón y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llevaron a aplazarla---

"Es verdad que ya ha cambiado mucho la situación, pero esto va a tardar mucho tiempo y hay que mantener la ayuda y apoyo", ha subrayado. Al ser preguntado por si cree que las instituciones deben pedir disculpas a la ciudadanía, el Rey ha insistido en que "hay que estar cerca de los ciudadanos en todo momento, sufriendo con ellos y apoyándoles en todo momento para salir adelante".

"Escuchar, estar, compartir"

Por su parte, la Reina Letizia ha explicado que han realizado la visita para "escuchar, estar, compartir, estar con ellos y seguir manteniendo aquí la atención, que tiene que ser constante y no debe nunca decaer".

En este contexto, ha avanzado que los monarcas volverán en más ocasiones a visitar municipios afectados por la dana y ha alabado el trabajo de los medios de comunicación con la catástrofe.

Posteriormente, en Utiel, los Reyes han subrayado la importancia de que las distintas administraciones "trabajen hombro con hombro" para que las ayudas lleguen a los afectados. "Van a agradecer cuando sienten que el Estado está presente", han destacado en declaraciones a los medios.

Los monarcas han destacado la "mejora cada día" de la situación de las localidades afectadas por el temporal y han asegurado que los vecinos de estas poblaciones les han trasladado "mucha preocupación por el impacto de la riada".

"Para ellos también es importante ver que van llegando las ayudas y eso a veces no es fácil. Sabemos que hay que cumplir muchos trámites y muchos controles y demás, pero el caso es que funcionen las ayudas, que les lleguen. Esto es algo importante", han señalado.

Trabajar "hombro con hombro" para que las ayudas lleguen

En este punto, han subrayado la necesidad de que todas las administraciones "trabajen hombro con hombro". "La gente va a agradecer cuando sienten que el Estado está presente", ha asegurado Felipe VI.

Preguntados por cómo han recibido el afecto de los vecinos de Chiva y Utiel, los Reyes han confesado que con "mucho mérito y gratitud" porque estas personas "han demostrado mucha entereza ante una desgracia tan terrible". "Ahora también están demostrando esa labor vecinal de apoyo mutuo para salir adelante", han resaltado.

Durante su visita, los Reyes también han coincidido con escolares de estos municipios que han regresado a clase tras la dana. "Llevan una semana que habían empezado el cole y hemos tenido una conversación sobre si les apetecía o no", ha apuntado la monarca.

"Luego otros niños nos han ido contando cómo se han sentido, cómo lo han vivido, y eso no es de ahora, tienen que pasar los meses y los años y hay que seguir con ese apoyo", ha continuado.

"Hay que mantener la atención"

Por su parte, Felipe VI ha señalado: "Una de las frases que más repiten o recuerdan es que no les olvidemos. Pasa el tiempo y la dinámica de las noticias evoluciona rápido, pero hay que mantener la atención a todas estas poblaciones duramente afectadas".

Ante esta situación, los Reyes les han contestado que su intención es "seguir ayudando, no solo con la presencia, sino con otros aspectos, y poco a poco ir visitando todos los lugares". "Seguro que sí, no me cabe la menor duda", ha añadido Felipe VI, preguntado por si los afectados saldrán adelante tras la tragedia.

Finalmente, sobre los agradecimientos de los vecinos a la cercanía de los monarcas durante su visita, el Rey ha asegurado: "Es una parte importante de representar al Estado y que ellos sientan que España está con ellos".