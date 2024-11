Mazón: "Las responsabilidades políticas tocarán en su momento"

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha afirmado este sábado que las responsabilidades políticas por la dana "tocarán en su momento", tras ser preguntado por si mantendrá en el cargo a la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, pues ahora hay que seguir limpiando calles, ayudando a la gente y atendiendo los riesgos sanitarios. Ahora se trata, ha dicho, "de reconstruir".

En declaraciones a los periodistas a su llegada al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), en el Centro de Emergencias de la Generalitat, en l'Eliana (Valencia), ha manifestado que la decisión de activar el sistema de aviso masivo a móviles el 29 de octubre pasadas las 20:00 horas fue de los técnicos, no una decisión política, ante la amenaza de que se rompiera la presa de Forata, que hubiera hecho que la situación fuera mucho peor de lo que ha sido.

En otras declaraciones previas realizadas a la televisión pública valenciana, À Punt, Mazón ha señalado que el problema es la riada que se produjo después de las 19:00 horas, "lo que genera la riada de después", y ha afirmado que hasta esa hora "eran tormentas, eran lluvias, eran alertas rojas en niveles que hemos tenido otros días y estaba todo el mundo en su puesto".

Las responsabilidades políticas, en su momento

Preguntado por si va a mantener en el cargo a la consellera de Justicia, Salomé Pradas, quien afirmó que fue un técnico el que les informó, la tarde del 29 de octubre, de la existencia del sistema de aviso a la población Es-Alert, ha respondido: "las responsabilidades políticas tocarán en su momento" y que ahora se trata de "seguir limpiando calles, seguir ayudando a la gente, y de los riesgos sanitarios. Ahora se trata de reconstruir".

"Ahora todo el Gobierno valenciano y todas las administraciones lo que estamos es trabajar para mejorar a ritmos forzados y a marchas forzadas y recuperar la vida de la gente", ha manifestado, y ha dicho que habrá tiempo de analizar lo ocurrido ese 29 de octubre.

Para él, la responsabilidad en estos momentos es trabajar, coordinar todos los equipos o restaurar los colegios y la realidad sanitaria de la mejor manera posible.

Las llamadas de Teresa Ribera

Según ha dicho a los periodistas, no quiere entrar en polémicas con nadie pero si alguien dice que estuvo llamándole toda la tarde, en referencia a la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y él no tiene llamadas o mensajes de esa persona hasta las ocho de la tarde de ese 29 de octubre, no tiene "más remedio que salir" a contestar.

También ha tenido que salir, según ha señalado, ante algunos "bulos", que no ha precisado, pero ha asegurado "se han dicho cosas que incluso rayan en el machismo", y cree que no tiene sentido entrar ahora en polémicas con toda la problemática que hay.

Ha explicado que en tan solo cuatro días, se han recuperado 47 centros de salud, y en estos momentos se están "terminando de retirar todos los coches que estaban en las distintas vías" y que impedían poder trabajar en todas las calles.

"Estamos en la recogida de los enseres, estamos con la Conselleria de Medio Ambiente recogiendo todo tipo de residuos, estamos poco a poco recuperando la vida y la actividad y por tanto, tiempo habrá para la política", ha insistido, y ha recordado que el próximo jueves tiene una comparecencia en Les Corts para hablar de la dana.

Un 29 de octubre divido en dos

El president ha destacado que ese 29 de octubre puede dividirse en dos: antes de las siete de la tarde y después de esa hora, "que fue cuando todo cambió" y cuando "la revolución hidrológica arrasó tanto".

"El problema es la riada de después, lo que genera la riada", ha insistido, y ha afirmado que hasta entonces "eran tormentas, eran lluvias, eran alertas rojas en niveles que hemos tenido otros días y estaba todo el mundo en su puesto", ha indicado.

Ha asegurado que en la Comunitat estaba todo constituido y organizado: la consellera, el secretario autonómico y todos los miembros del Cecopi, y en todo momento siguieron puntualmente todas las informaciones.

Además, ha destacado que la Generalitat y el 112 estuvieron mandando avisos desde los días anteriores, y hubo ayuntamientos que, gracias a esos avisos, pudieron tomar medidas.

Pero a partir de las 19 horas del 29 de octubre, ha insistido, "todo cambia" y se produce una "revolución hidrológica".

"Hasta aquel momento lo que estábamos era puntualmente informados, con una comida de trabajo y luego en el despacho de la Generalitat", ha indicado, pero después de las 19 horas, ha apuntado, se generó una situación "de mucha incomunicación porque ya estaban empezando a caer los principales terminales de telefónica".

Mazón se traslada al Cecopi a las 19:00 horas

Ha señalado que la CHJ no informa hasta las 18:45 horas de "esa revolución hidrológica" y es cuando él decide acudir al Cecopi personalmente, pues un presidente autonómico, ha dicho, "normalmente no tiene por qué estar en el Cecopi, no forma parte", pero en este caso, se incorporó cuando vio "que venía esa revolución hidrológica".

Ha señalado que hasta ese momento, como ocurre con las muchas alertas meteorológicas que hay en la Comunitat a lo largo del año, estuvo informado, haciendo su trabajo y recibiendo información, y ha añadido que una vez llegó al Cecopi la cobertura era "muy mala".

Más tarde es cuando pudo ver "llamadas perdidas" y un mensaje de la ministra Teresa Ribera, todos ellos a partir de las 20:00 horas, y ha destacado que "la que estaba fuera" y la que "tenía medio Ministerio fuera era ella".

El aviso a los móviles

El president ha explicado que cuando conocieron que había "riesgo cierto" de la rotura de la presa de Forata el 29 de octubre, "unos minutos después se decide recurrir a ese sistema provisional -Es-Alert-, a ese sistema que no está aprobado definitivamente, pero al estar válido, los técnicos deciden" activarlo.

"No es una decisión política, es una decisión técnica en función de las informaciones que van llegando" al 112 y que "venían de fuera, fundamentalmente de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Confederación Hidrográfica del Júcar" (CHJ).

Ha manifestado que este es "uno más de los muchos avisos que se estaban enviando" por parte de la Generalitat y el 112 desde los días anteriores, y ha indicado que el ES-Alert es un mecanismo que está en estos momentos "en régimen provisional", pero que "se decidió poner en marcha" ante "la gran amenaza" de una rotura de la presa de Forata.

Mazón ha pedido no entrar "en bulos tan mal intencionados", y ha lamentado haber tenido que desmentir cosas, como que si estaba de cumpleaños. "Creo que no se lo merece nadie", ha señalado.