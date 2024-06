La revelación de España

El partido de Marc Cucurella ante Italia fue consagratorio en esta Eurocopa 2024, a la que llegó con el cartel de actor secundario, superado en previsiones por Alejandro Grimaldo, pero en la que es sin duda ya la inesperada gran revelación del equipo de Luis de la Fuente, con dos actuaciones para enmarcar, las primeras en partidos oficiales, que le colocan como un seguro y el titular indiscutible en el perfil zurdo.

El protagonista del partido ante la 'Azzurra' fue, sin duda alguna, el carril izquierdo de la selección española. Por allí Nico Williams anduvo a sus anchas e hizo diabluras con Giovanni Di Lorenzo para romper al cuadro transalpino, que acabó sucumbiendo en una jugada nacida en los pies del extremo del Athletic Club.

Pero es que en defensa, Marc Cucurella, 'Cucu', como cantó el AufShalke Arena de Gelsenkirchen en el que se disputó el partido, fue un muro inexpugnable en cualquier registro. Ni en el uno para uno, ni el cuerpo a cuerpo, ni a campo abierto fue superado. Una exhibición total que acompañan los datos, con un partido que terminó sin errores con el balón, con un cien por ciento de acierto en el pase y siendo el jugador que más duelos ganó, con 10.

Desesperó a Gianluca Scamacca, a Federico Chiesa y a Lorenzo Pellegrini, que fueron rotándose para no sufrir el poderío de un futbolista que no ha tenido una temporada fácil en el Chelsea por las lesiones a principio de campaña, en la que estuvo fuera casi tres meses, pero que llegó a encontrar en el técnico argentino Mauricio Pochettino un aliado para sacar su mejor fútbol. Esa versión que Luis de la Fuente ya conocía de categorías inferiores.

A sus 25 años, vive una etapa dulce de su carrera y es consciente de ello. «Estoy en un gran momento. Estas victorias ayudan, vas cogiendo confianza. Tanto yo como el equipo hacemos un gran esfuerzo, luchando todos los balones y dando todo por la selección, de momento podemos estar orgullos. No hemos hecho nada, el objetivo es ganarlo todo hasta el final», expresó en la zona mixta a los medios españoles tras finalizar el segundo encuentro de la Roja.

«No ha sido un año fácil, pero he trabajado mucho hasta que me ha llegado la oportunidad y cuando me ha llegado la he aprovechado», añadió el zaguero.

Ya seguro de su papel como actor principal en esta selección que apunta alto, recordó el poco apoyo que recibió el grupo antes de empezar, también rebajando la euforia después de dos victorias que han disparado las emociones de la afición, en busca de un equilibrio, pero sin dejar de soñar y de mirar alto.

«Antes nadie daba nada, ahora hemos ganado dos partidos y parecemos los mejores. Sabemos lo que tenemos que hacer, partido a partido, centrados en lo nuestro. Si seguimos a este nivel podemos hacer cosas bonitas», expresó el defensa.

Cucurella ya no es una duda en el once. Es un fijo, un seguro. Es una inesperada gran revelación que sueña con hacer cosas bonitas en esta Eurocopa. 'Cucu' ha irrumpido con fuerza en el equipo titular. Y ha llegado para quedarse.