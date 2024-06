¿Repetimos?

Nunca Burgos había vivido una época tan dorada en el atletismo nacional. Hasta ocho atletas disputarán a partir de hoy el Campeonato de España Absoluto al aire libre y varios de ellos parten con serias opciones de medalla. De hecho, Dani Arce, Lucía Carrillo y Eva Santidrián defienden el oro en sus respectivas pruebas y Cristina Ruiz buscará revalidar la plata. Todo ello tendrá lugar desde hoy hasta el domingo en La Nucía, una localidad alicantina a las orillas del mar Mediterráneo.

Lucía Carrillo será la primera en entrar en escena en los 100 metros lisos femeninos. La velocista burgalesa, que el verano pasado se alzó con el oro, llega a esta cita después de un invierno lastrada por una lesión. Un edema óseo en el astrágalo le obligó a parar y perderse competiciones importantes, una circunstancia que le ha hecho pasarlo muy mal: «La vuelta a la competición no ha sido fácil porque tenía muchos miedos en la cabeza y ahora busco disfrutar corriendo y encontrarme conmigo misma», asegura.

Hace ya un tiempo que está recuperada y ha centrado sus esfuerzos en el Nacional, donde llega con la segunda mejor marca de la temporada (11.36 segundos). Carrillo no se jugará únicamente la medalla, sino que de su actuación dependerá también su presencia en los Juegos Olímpicos. De proclamarse campeona de España, sería un disparate que no estuviera entre las seis elegidas para el relevo 4x100 de París. «Tengo un ojo puesto en los Juegos, pero no es algo que me obsesione. Si sale el trabajo que he hecho, estaremos ahí», comenta la burgalesa, cuyo potencial es tan grande que aspira a todo, a pesar de no haber tenido la preparación deseada. Sonia Molina, Paula García o Carmen Marco son sus principales rivales.

Eva Santidrián, por su parte, doblará los 400 metros lisos y el relevo 4x400 femenino, prueba en la que representará a España en los Juegos Olímpicos. La doble campeona nacional al aire libre llega a la prueba individual con la cuarta mejor marca (52.23 segundos), pero su rendimiento a la hora de la verdad siempre es sobresaliente y defenderá su corona con uñas y dientes. Además, no duda en decir que «está en su mejor momento», aunque es consciente de que el oro estará muy peleado porque la madrileña Blanca Hervás 'voló' hace unos días en Madrid (51.68). Berta Segura y Carmen Avilés tampoco se lo pondrán fácil en la final de mañana.

Si Carrillo y Santidrián tienen opciones de repetir el oro, Dani Arce tampoco es una excepción. De hecho, es el gran favorito en la final del 3.000 obstáculos, que tendrá lugar mañana. El mediofondista burgalés viene de ser quinto de Europa y posee la mejor marca (8.12.28 minutos). Fernando Carro, Nicolás Estanislao o Sebas Martos serán algunos de sus rivales, pero si no hay sorpresas todo apunta a que repetirá título.

Por último, Cristina Ruiz acude al 5.000 con ganas de demostrar después de un invierno en el que no ha tenido mucha continuidad y no ha podido estar en sus marcas. La burgalesa es consciente de que la condición de favorita corresponde a Marta García, pero no descarta meterse mañana en la lucha por el podio y revalidar la plata del verano pasado.

En el último Nacional al aire libre, Burgos sacó seis medallas: Carrillo logró dos oros en el 100 y el 4x100, Santidrián en el 400 y el 4x400, Arce en el 3.000 obstáculos y Ruiz se llevó la plata en el 5.000. Salvo el relevo 4x100, en el que no estará Carrillo, los burgaleses aspiran repetir otra gesta para el atletismo burgalés.