Begoña Gómez, primera compareciente de la comisión de Madrid

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, y la interventora de la UCM, María Elvira Gutiérrez-Vierna, serán los tres primeros comparecientes de la comisión de investigación para aclarar en la Asamblea si hubo trato de favor hacia la esposa de Pedro Sánchez en esta universidad pública.

Así lo han trasladado fuentes del Grupo Parlamentario Popular, explicando que esa es la lista que han pedido en la mesa de la comisión que ha determinado este lunes a quién se llamará el 13 de noviembre y donde tienen mayoría absoluta.

De esta manera, Gutiérrez-Vierna ha solucionado la única incógnita que quedaba desde que hace semanas los 'populares' anunciaran que llamarían tanto a Gómez como a Goyache. Según publicase 'El Mundo' en julio, la Intervención de la UCM elaboró un informe sobre la adjudicación a uno de los proveedores tecnológicos de la cátedra de Begoña Gómez --Making Science-- señalando que se "concertaron irregularmente" los servicios para otorgarle un pedido de 24.200 euros, dando a entender que el encargo fue "verbal".

PSOE cree que la comparecencia de Gómez "no aporta nada"

Minutos antes de conocerse la lista, el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, era preguntado por si creía que en un momento de unidad política por la crisis provocada por la DANA en la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha el llamamiento de Gómez podía dinamitar la unanimidad de los partidos.

"Yo creo que las instituciones siguen funcionando. Hay una emergencia nacional, pero esta asamblea sigue haciendo sus trabajos, sigue haciendo el debate sobre las leyes, sigue haciendo el trabajo para aprobar los presupuestos de la Comunidad de Madrid y, por supuesto, las 20 comisiones que hay en esta asamblea siguen funcionando", ha trasladado Díaz-Pache.

Al hilo, cree que no hay "razón para posponer ninguna comparecencia" y que el "clima de colaboración entre partidos" ya estaba vigente el fin de semana sin que el llamamiento a la mujer del presidente "haya sido un impedimento".

No comparte esta visión el líder del PSOE-M, Juan Lobato, quien considera que "no aporta nada a la política madrileña", sino que provoca un "clima de enfrentamiento y de tensión". "Me parece que la gente no es tonta y que la gente huele la obscenidad que supone el utilizar instituciones para hacer política barata, ¿no? Y eso es lo que en este caso creo que está haciendo el Partido Popular", ha indicado a continuación.

También ha desdeñado la comisión la portavoz de Más Madrid en la Cámara, Manuela Bergerot, a la que ha vuelto a tachado de "circo mediático" 'popular'. En su intervención, previa a la de Díaz-Pache, dudaba de la actitud que tomaría el PP ante "un caso de emergencia humanitaria" en Valencia.

Por último, Vox, que lleva semanas negando que el PP fuera a llamar a Begoña Gómez, ha asegurado esta mañana que si en la lista de la primera comisión no estaban ni el presidente del Gobierno ni su mujer "no habrá ningún tipo de dudas sobre la complicidad del Partido Popular con el 1 de la trama". Ha reprochado de nuevo el trato a su formación en esta comisión, que ha calificado de un intento del PP de "silenciar y ocultar" al partido de Santiago Abascal.