Garamendi critica a Trabajo su "triultimátum" en la jornada

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado este miércoles el "triultimátum" que ha lanzado el Ministerio de Trabajo a la patronal para que apoye la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales y ha advertido de que no piensa firmar nada que suponga la ruptura de los convenios colectivos.

"Que hagan lo que tenga que hacer, pero yo tengo derecho, representando a las empresas españolas, especialmente en este caso a las pequeñitas y a los autónomos, a decir qué es lo que pensamos y esto es malo para la economía y para las pequeñas empresas (...) En ningún caso vamos a compartir el intervencionismo puro del Gobierno", ha afirmado Garamendi al ser preguntado por la demanda del Ministerio de que el día 11 de noviembre se diga desde los agentes sociales si se apoya o no su última propuesta para reducir la jornada.

El líder de la CEOE ha insistido en que debe respetarse la negociación colectiva y el acuerdo de convenios que firmó con los sindicatos y que ahora se quiere cambiar "a mitad del partido".

"En vez de que sigan dando vueltas y mareando la perdiz, ¿se van a respetar los convenios o no se van a respetar los convenios? Esa es la palabra. Yo no puedo firmar en nombre de 4.500 convenios el que mañana se rompan y la parte empresarial se acoge a lo que diga en este caso el Ministerio. Lo siento mucho. Cuando el Ministerio se equivoca, cuando pensamos que se equivoca, cuando pensamos que hace un daño muy grande a la economía española, tenemos que decir que no lo compartimos", ha subrayado Garamendi.

En declaraciones a la prensa en un acto en la CEOE para presentar un proyecto de ciberseguridad dirigido a empresas, el dirigente empresarial ha afirmado que "nadie quita la legitimidad a que el Gobierno tenga que hacer lo que tenga que hacer y a que el Ministerio haga lo que considere".

"Pero yo tengo la legitimidad, en nombre de las empresas españolas, especialmente de los pequeños, de decir que esto ellos no pueden hacerlo", ha defendido Garamendi, que ha añadido que todavía no se les ha trasladado ningún documento desde el Ministerio de Trabajo con su propuesta.

Según explicó este martes el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, se ha planteado una nueva propuesta en la mesa de reducción de jornada por la que se ofrecerán a las microempresas de menos de 5 trabajadores hasta 6.000 euros en ayudas directas a la productividad en los sectores de comercio, agricultura, limpieza, hostelería y peluquerías.

"La propuesta de ayer no la trasladaron. Ni la anterior, ni la anterior, es decir, todavía en esta casa no hay ni un papel, pero no ha habido nunca, en los meses que podemos llevar, no ha habido ni un papel de los anuncios que el Ministerio ha dicho que está haciendo y que va y que sube y que baja y que vuelve y tal. Ni un papel, ni un número", ha argumentado.

Garamendi ha pedido que se respete el artículo 7 de la Constitución Española, así como el artículo 37, que garantiza el derecho a la negociación colectiva entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios.

"En España hay prácticamente 4.500 mesas de negociación colectiva abiertas, donde trabajadores y empresas negociamos. Es sorprendente que no se quiera respetar la vigencia de los convenios, intervencionismo en estado puro que te dice que tienes que aceptar lo que digan porque si no, no estás cuidando a los pequeños (negocios). ¿Pero qué me está contando?", ha criticado Garamendi.

Las pequeñas empresas

En su opinión, con la reducción de la jornada laboral, el Gobierno "está animando a las pequeñas empresas a que se tiren por un barranco". "Te dicen: te voy a dar unas subvenciones, que no sé cuáles son, todavía no nos han dicho el plazo de tiempo, todavía no sabemos absolutamente nada de eso, pero te dicen, te voy a dar un paracaídas. Y no, te da un paraguas para que te mate directamente, que es lo que va a pasar", ha afirmado.

Garamendi ha señalado que la propuesta de Trabajo de las ayudas directas se ha cifrado en un coste de 375 millones de euros para medio millón de empresas y "no le salen las cuentas", pues ello supondría unos 700 ú 800 euros por empresa.

También ha criticado que se haya dicho desde Trabajo que estas ayudas pueden destinarse a digitalización cuando ya uno de cada tres euros de los fondos europeos están yendo a proyectos digitales. "¿Qué tiene que ver esto con lo que se nos está planteando? (reducción de jornada)", se ha preguntado.