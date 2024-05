Empezó en la Escuela de Atletismo y ya lleva siete temporadas en el club Universidad de Burgos. Estudia Bachillerato en Jesuitas. Llega a las pistas Purificación Santamarta y son varias personas las que se han parado a felicitarla. Siempre lleva encima una sonrisa además de su equipación deportiva. El horizonte pinta bonito para una de las atletas con más futuro en el panorama nacional. Practica otros deportes como tenis, esquí, bicicleta, windsurf.

¿Qué significó para ti recibir el galardón?

Fue muy bonito. Mucha ilusión el ser elegida en tu tierra como la mejor deportista de base entre tantos campeones. No me lo esperaba. Es ver que se valora tu trabajo. Un orgullo.

¿Cómo empieza a practicar carreras de montaña?

El responsable del trail running en Castilla y León habla con mi entrenador José Vallejo y vio cualidades. Probé y vimos que era una oportunidad.

Lo suyo fue llegar y besar el santo, vencedora sub-18 en la XVI Copa Internacional de Annecy y plata individual y bronce por equipos en el Mundial de Innsbruck, ¿cómo vivió esas pruebas?

Me vi con fuerzas en el ascenso. Me metí en el grupo con las británicas y pude seguir a Rebecca Flaherty hasta llegar a siete segundos de ella.

¿Y se sufre?

Sí, se sufre. Son realmente siete kilómetros de subidas y bajadas y 370 metros de desnivel positivo. Literalmente reconozco que las piernas te arden nada más acabar.

¿Se prepara de alguna forma especial?

Al final todo es correr, pero ahora es verdad que hago algo de entrenamiento más específico, pero tampoco entreno en la montaña.

¿Y la mente?

Hay que prepararla bien. Yo soy una persona que siempre transmito calma y seguridad y me va bien. No suelo ponerme nerviosa. Además, soy muy organizada.

¿Cuánto entrena a la semana?

Seis días de siete. Al final practico deporte y atletismo porque me gusta y disfruto. Y además me viene bien como método de organización y disciplina.

¿Y cómo lo compagina con los estudios?

Bueno, pues por el momento bien, aunque tengo que dar las gracias a mis profesores y compañeros de clase que siempre me animan y me facilitan el trabajo con algún cambio de fechas.

Las piernas literalmente te arden cuando acabas una carrera de trail running de siete kilómetros de subidas y bajadas»

Este curso ha dejado su impronta en Atapuerca, la San Silvestre, y recientemente se ha alzado con el oro sub-20 en los 3.000 metros del Campeonato de España, en el Nacional de Trail, subcampeona nacional de fondo y de cross... ¿Se puede decir que está en su mejor momento o queda más por llegar?

Se puede decir que sí estoy en un buen momento, pero me queda todavía mucho que mejorar. Me hizo muchísima ilusión ganar la SanSilvestre, la verdad. Y subir al podio en Atapuerca. Y por supuesto, todos los nacionales.

Además, esta temporada fue convocada por España por primera vez para participar en el Mundial de campo a través, ¿cómo resultó esa experiencia?

Como experiencia fue algo único. Obviamente compites con las mejores. No se me dio muy bien. No me adapté al circuito por lo que creo que habrá que mejorar, aunque reconozco que las etíopes y keniatas están en otro nivel.

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado?

Mi entrenador José Vallejo siempre dice que ni un día somos tan buenos ni otro tan malos.

¿Qué virtudes tiene?

La confianza en mí misa, la verdad es que no me pongo nerviosa, porque realmente en las competiciones voy a disfrutar.

Algún defecto...

Puede ser virtud o defecto. Soy muy autoexigente.

'Toca' todos los palos trail, campo a través, los 5.000, los 3.000 y los 1.500 en pista, ¿pero qué especialidad le gusta más?

Me gustan todas las especialidades del atletismo, pese a que todas las que practico son muy diferentes, pero quizás la que más el cross.

¿Cree que en Burgos hay un buen nivel en atletismo?

Desde hace tiempo y en la actualidad hay un nivel enorme tanto en masculino como en femenino y en diversas especialidades.

Y practicando como practica natación y bicicleta, ¿podemos ver alguna vez a Inés Herault en un duatlón o triatlón?

Por el momento no me lo he planteado, aunque me gusten las dos o tres disciplinas.

¿Cuál es su horizonte más cercano?

Poder clasificarme para el Europeo y poder bajar de 17:02 en los 5.000 metros y en los 3.000 poder conseguir 9:35.