El PSOE compara sus «logros» en la UE con las «trabas» del PP

«Lo menos patriótico es intentar que al país le vaya mal para que a ellos les vaya bien». Luis Tudanca e Iratxe García aprovecharon la primera jornada electoral en Castilla y León para contraponer los «logros» obtenidos por los socialistas en Europa durante los últimos años, como 126.000 millones de euros de fondos europeos, las ayudas al funcionamiento, de transición justa o los PERTE, con las «trabas» y «palos en las ruedas» que, a su juicio, ha puesto el Partido Popular. El secretario regional y la número dos socialista al Parlamento Europeo celebraron ayer un acto en Valladolid junto a otros miembros de la Comunidad presentes en la lista, y donde arremetieron contra los que quieren «abrir las puertas de Europa a la extrema derecha». Es por ello que García realizó un llamamiento a los partidos conservadores, y tendió la mano «a los demócratas que quieren el espacio de las libertades y la justicia». «El PP no contesta. ¿Van a abrir la puerta a la ultraderecha?», se preguntó la candidata, que lamentó el «silencio» y las «piedras en el camino» del PP de Castilla y León durante los últimos años: «Lo más importante para demostrar la unidad de toda la democracia hubiera sido arrimar el hombro».

García, que también estuvo arropada por buena parte de la Ejecutiva autonómica y del Grupo Parlamentario, quiso hacer hincapié en «lo que se juega» Europa, España y Castilla y León en los comicios del próximo 9 de junio. En esta línea, explicó que el PSOE se presenta con un programa «claramente social y moderno» que busca una Europa «solidaria, justa, que mire de frente a las personas y cerca de quien más lo necesita», frente a los que abogan por una Europa «oscura y que tanto dolor causó en épocas pasadas».

En este punto, la presidenta de los socialdemócratas europeos rechazó que se plantee la disyuntiva de elegir entre el cambio climático, que no acepta la «extrema derecha», y el sector agrícola. «No nos pueden hacer elegir, el campo está abocado a la desaparición si no se actúa en el cambio climático». «El problema de Europa es la ultraderecha, no la socialdemocracia, no es el sanchismo», continuó García, que se mostró confiada en que «somos muchos más los que queremos más Europa y mejor Europa».

Antes había intervenido Luis Tudanca, que quiso agradecer el trabajo «poco reconocido» de Iratxe García para que España recibiera 160.000 millones de euros del programa europeo de recuperación tras la pandemia de la covid-19. Arremetió a renglón seguido contra el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por «intentar que Castilla y León perdiera este último tren para perjudicar a Pedro Sánchez», y dibujó una disyuntiva de cara a los comicios entre «dos modelos»: «El de crecimiento económico y social de Pedro Sánchez, Nadia Calviño y la candidata Teresa Ribera o el de la economía de Rodrigo rato, de la corrupción y los recortes».