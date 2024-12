Vox plantea promoción en grandes núcleos para atraer población

El grupo Vox en las Cortes de Castilla y León propone diseñar una estrategia contra la despoblación apoyada en la experiencia de plataformas digitales y un plan de promoción y comunicación en los grandes núcleos urbanos de España para atraer pobladores a la Comunidad, más en concreto a su mundo rural, para el que pide "una mirada en positivo".

Son medidas que plantea en una proposición no de ley para su debate en el pleno de las Cortes, en cuyos antecedentes argumenta que los habitantes de los pueblos han sido "los grandes olvidados por todos los gobiernos" y "hay que remediarlo" a través del examen de fórmulas que funcionan en otros territorios.

Entre esas fórmulas, como recoge la iniciativa consultada por Ical, señala la plataforma digital privada "Vente a vivir a un pueblo", que pone en contacto a ayuntamientos con personas que se plantean residir en un núcleo rural, o también la "red nacional de pueblos acogedores", que califica de "propuesta interesante y a tener en cuenta" al hablar de reto demográfico.

A partir de estas iniciativas privadas insta a la Junta a elaborar y ejecutar una estrategia, entre otras posibles herramientas, que se apoye en "la experiencia acreditada" de estas plataformas y en la que se ofrezcan viviendas, oportunidades labores y en servicios públicos o actividades de ocio y cultura.

Otra medida que propone Vox para atraer población es destacar "los aspectos positivos" sobre la calidad de vida en Castilla y León desde "la mirada de las oportunidades" y alejada del "concepto peyorativo" de la "España vaciada" que este grupo rechaza. "No podemos resignarnos a que los pueblos de Castilla y León sean la crónica de una muerte anunciada", alega.

Para alcanzar este objetivo, insta a la Junta a realizar o encargar, con medios propios o ajenos, un plan de comunicación y promoción en los grandes núcleos urbanos de España para atraer población a Castilla y León. Ese plan, como precisa, deberá consistir en anuncios en distintos soportes y formatos, que destaquen "los aspectos positivos" sobre la calidad de vida en Castilla y León.

Sin fórmulas mágicas

"La situación de la despoblación en Castilla y León no requiere de grandes preámbulos. Está considerada uno de los principales problemas de nuestra tierra, además de otras áreas de España y de Europa", define de entrada en los antecedentes de la proposición no de ley, que debatirá el plenario.

Reconoce Vox en su propuesta que se trata de un "fenómeno difícil de solución, pero no imposible", y que no existen "fórmulas mágicas", por lo que apuesta por abordar este reto "con seriedad y ambición". "España no se puede permitir dejar morir a los miles de pueblos que están en riesgo de desaparición", asevera el tercer grupo en escaños en las Cortes.

Desde ese principio, aconseja examinar fórmulas que funcionan en otros territorios para ver su idoneidad en Castilla y León. Así, apunta a la colaboración público-privada y a las vías que se abrieron durante la pandemia de personas que se plantearon un cambio de vida en el campo. Enmarca como "ejemplos de éxito" ambas plataformas, en las que considera que se debe apoyar una estrategia para atraer pobladores al medio rural.

Repunte demográfico

La despoblación y el reto demográfico acumula multitud de iniciativas de los grupos parlamentarios recogidas en el diario de sesiones de las Cortes. Está pendiente de debate, además de la PNL de Vox, una proposición de ley de Medidas contra la Despoblación de Castilla y León, presentada por Soria Ya.

Además, se espera la nueva Estrategia de Dinamización Demográfica que elabora la Junta de Castilla y León, en concreto la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a la que el presidente Fernández Mañueco encargó las competencias en población.

Para su elaboración, la Consejería firmó un convenio con las universidades públicas y confía en que aporte las herramientas para aplicar políticas públicas e instrumentos normativos que contribuyan a mitigar, en todo caso, y a atraer población a Castilla y León.

La Junta sostiene que existe un repunte en el número de nacimientos en este año en la Comunidad, en concreto de un 4,63 por ciento en los nueve meses de este año en relación con el mismo periodo de 2023. Además, defiende sus medidas transversales como los incentivos fiscales a familias y empresas o los programas de conciliación laboral y familiar, entre otras.