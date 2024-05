Inteligencia Artificial, la gran revolución

Arranca una nueva era para el ser humano, como lo fue la revolución industrial o la tecnológica, una innovadora etapa que estará gobernada por la Inteligencia Artificial (IA). Pero, ¿qué es este binomio que últimamente está en boca de todos? Según los expertos, la analítica avanzada es una combinación de algoritmos planteados con la intención de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el hombre.

A simple vista, la IA puede parecer una tecnología lejana e incluso misteriosa o amenazante para el ser humano, sin embargo, los investigadores son mucho más prudentes con esta nueva herramienta y aseguran que bien ordenada y regulada puede ser la gran revolución de la humanidad.

Un instrumento que, aunque no lo parezca, ya está presente en el día a día a través de aplicaciones de Inteligencia Artificial en el propio móvil. De hecho, ya es común oír hablar del registro facial de los teléfonos, de los asistentes virtuales de voz o de ciertos usos y herramientas para móviles con este nuevo avance.

A nivel global, la IA ya está impulsando el uso del big data debido a su habilidad para procesar ingentes cantidades de datos y proporcionar ventajas comunicacionales, comerciales y empresariales que la han llevado a posicionarse como la tecnología esencial de las próximas décadas. Transporte, logística, educación, sanidad, cultura, seguridad... ningún sector acabará resistiéndose al próximo futuro.

Además, los analistas son claros respecto a la proyección de la analítica avanzada y estiman que se trata de una oportunidad única para potenciar el talento de las compañías, pero son también conscientes de que se perderán muchos puestos de trabajo, y otros surgirán. Su máxima es que la Inteligencia Artificial no es la amenaza, sino que la amenaza es la pasividad.

Sea como fuere, lo cierto es que la IA está suponiendo una verdadera revolución económica que puede significar un antes y un después en el mundo tal y como lo conocemos.

Trabajos amenazados

La cara b de la Inteligencia Artificial es que la implantación de esta tecnología en las empresas españolas podría llevar consigo en los próximos 10 años una sangría de cerca de 400.000 empleos, según una previsión del centro de estudios Randstad Research. Una diferencia que se extrae de los dos millones de trabajadores que están en riesgo de ser automatizados hasta 2034 y, por tanto, de desaparecer frente a los 1,6 millones que crearía la IA.

Lógicamente, el impacto que tendrá la penetración de la IA en los diferentes sectores será diverso. Algunas profesiones se verán beneficiadas con un aumento de los puestos de trabajo, mientras que otras comprobarán cómo su peso en el mercado disminuye. Comercio y actividades administrativas serán los sectores más perjudicados, puesto que experimentarán en la próxima década una reducción de la ocupación en torno a los 150.000 puestos cada uno, mientras que en hostelería y logística se estiman caídas de hasta 100.000 empleos.

Tal puede ser la repercusión de la IA en el mundo del trabajo que hasta el cofundador de Microsoft Bill Gates anunció hace unos días que se sentía sorprendido y preocupado por el avance de este modelo, y reconoció que hasta su puesto podría ser absorbido por esta nueva era digital.

Pero no todo son malas noticias sobre la Inteligencia Artificial, ya que la expansión de esta tecnología en la economía también generará nuevas oportunidades y traerá nuevos puestos que a día de hoy no existen: más de 1,6 millones a lo largo de la próxima década. Además, no se esperan efectos significativos en tres cuartas partes de los trabajadores actuales, más de 15,1 millones de profesionales.

Pero el efecto beneficioso de la Inteligencia Artificial no se queda solo en los nuevos empleos que surgirán, sino que también servirá para aumentar la productividad e impulsar el Producto Interior Bruto (PIB) del país.

Los analistas aseguran que entre las actividades con una afectación más positiva se encuentra la programación y consultoría; las telecomunicaciones; los medios y publicaciones; y las actividades científicas y técnicas. Finalmente, hay un grupo que en líneas generales experimentará un impacto limitado por parte de esta nueva tecnología, es la referida a la agricultura, ganadería y pesca; así como a las industrias extractivas y la construcción.

Apuesta por las ciencias

Los estudios y las carreras universitarias también se verán severamente influenciadas por la analítica avanzada. Así, mientras unas tendrán un buen comportamiento, como es el caso de las ingenierías, Matemáticas, Física y Arquitectura, otras, sobre todo aquellas que posean un alto índice de rutinización, serán las que corran un mayor riesgo de ser reemplazadas por la tecnología.

En este último apartado se encuentran, entre otras, Historia, Documentación, Lenguas modernas y aplicadas, Humanidades, Geografía o Turismo.

Tal será el cambio que va a suponer en la sociedad y en la economía la implantación de la IA, que todos los expertos ya dan por hecho que esta tecnología cambiará para siempre la forma de trabajar y también el contenido de dicha labor. La era de la IA no ha hecho nada más que comenzar para el futuro de la humanidad.