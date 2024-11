Santander donará 2 millones para los afectados por la DANA

La comisión ejecutiva de Banco Santander ha aprobado hoy una donación del grupo de dos millones de euros para ayudar a los damnificados clientes y no clientes por las inundaciones provocadas por la DANA, que han afectado especialmente a la Comunidad Valenciana y a otros municipios de Castilla-La Mancha y Andalucía, según ha informado a través de un comunicado.

El banco ha decidido, además, igualar las donaciones que hagan sus empleados. Indica que desde la 'app' del banco, y en sólo cinco días, el banco ha recaudado casi diez millones de euros a través de los números de cuenta facilitados para apoyar a las ONGs que actúan sobre el terreno para prestar apoyo a las personas damnificadas y a los servicios de emergencia y voluntarios que trabajan para ayudarlas.

El banco se ha puesto ya a disposición de las diferentes administraciones públicas y asociaciones empresariales para coordinar un plan de ayuda financiera que permita mitigar el daño económico que individuos, empresarios, autónomos y comercios están sufriendo por las pérdidas ocasionadas por las inundaciones.

El banco informa que "desde el primer momento" se puso en contacto con los clientes de las zonas afectadas para ofrecer todos los medios disponibles para ayudarles, acompañar y paliar de forma ágil los posibles daños sufridos.

Asimismo, recuerda que ha desplegado el protocolo de actuación de seguros para eventos climatológicos extraordinarios, con el fin de ayudar a quienes cuentan con seguro de hogar en todos los trámites pertinentes desde el primer momento. Señala que la mayoría de los siniestros ocasionados por esta DANA son objeto de cobertura por parte del Consorcio de Compensación de Seguros, fuera del ámbito contractual de la póliza del seguro de hogar, si bien se ha puesto en contacto con sus clientes para facilitar los trámites con el consorcio.

Recuerda que ha eliminado las comisiones en los cajeros de la provincia de Valencia para aquellas personas que no sean clientes de la entidad y tampoco cobrará a sus propios clientes cuando extraigan efectivo de otras entidades, al tiempo que indica que Santander Getnet ha puesto en marcha un plan especial para agilizar la vuelta a la normalidad de los comercios afectados. Para ello, en poblaciones con daños graves, la entidad exime a los clientes de los costes fijos del TPV o datáfono durante dos meses (mantenimiento del terminal, comisiones por inactividad o mínimo de facturación y tarifa plana).

Asimismo, se han reforzado los equipos de campo y el stock de TPV, para poder reinstalar el terminal en caso necesario en el menor tiempo posible. Además, los clientes pueden seguir cobrando con funcionalidades que no requieren de terminal, como el pago a través de un enlace, con Get Link & Pay, o pago a través de redes sociales, con Get Social Selling.

"Más de 15.000 clientes se han beneficiado ya con estas medias para cajeros y terminales punto de venta en los comercios", informa la entidad.

Por último, en la parte de renting, está trabajando para sustituir "lo antes posible" los automóviles dañados que el banco financia por renting y se ha ampliado el stock para ofrecer a los clientes que no pueden utilizar sus vehículos, con el objetivo de tener listos 1.000 coches disponibles de forma inmediata.