El Mirandés jugará hoy -20:00 horas- la primera ronda de la Copa del Rey en el campo del UE Sant Andreu, un rival de Segunda RFEF. Los rojillos parten como principales favoritos a la victoria por la diferencia de categoría, a pesar de que se esperan muchos cambios en el once de Alessio Lisci, que planea dar minutos a los menos habituales.

El 'torneo del KO' ha dado muchas alegrías a la afición jabata en el pasado y el Mirandés tratará de superar la ronda para seguir dando pasos hacia adelante, pero Lisci tiene claro que no arriesgará a ningún jugador y saldrá con un once plagado de no habituales. Es más, viajarán varios jugadores del filial y podrían tener minutos.

El objetivo prioritario del Mirandés es que no haya lesiones que puedan mermar su rendimiento en liga. De momento, cuenta con las bajas por lesión de Sergio Postigo, con un esguince de tobillo, y de Tachi, a las que se suma Urko Izeta por sanción.

Enfrente, estará un Sant Andreu que ocupa la segunda posición en su grupo de Segunda RFEF, solo por detrás del Sabadell. Su comienzo ha sido muy bueno y las sensaciones también, de hecho está en puestos de play off, pero ha empatado sus dos últimos compromisos ligueros ante el Olot y el Alzira. «Es un rival jodido porque tienen jugadores buenos, con mucho recorrido profesional», comentó Lisci (...).

