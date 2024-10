En agosto se cumplieron cien años del nacimiento de la cantante y actriz María Dolores Pradera, que falleció hace seis años. Con ese motivo se ha montado el espectáculo Toda una vida, que se estrenó el viernes en Alicante, esta noche sonará en Bilbao y el viernes llega al Fórum antes de continuar la ruta por el país. Nuria Fergó es la artista encargada de poner voz a los temas de la «gran dama de la canción», haciendo suyo el repertorio.

«No la llegué a conocer en persona y es cierto que tampoco la escuchaba en casa, con mis padres. Oía mucho a Rocío Jurado y a Rocío Dúrcal, pero a María Dolores Pradera he llegado más tarde y ha sido un descubrimiento escucharla cantar los temas que interpretó porque también hizo suyos muchas canciones que no lo eran, como Lágrimas negras o Caballo Prieto», afirma la cantante y actriz Nuria Fergó.

La voz grave de Pradera, los gestos que asumía sobre el escenario con los brazos extendidos y vestida a menudo con un chal sobre los hombros es la imagen que viene inmediatamente a la memoria al recordarla. Fergó no simula esos parámetros, ni a la hora de cantar ni a la de subirse al escenario. «Yo no imito a nadie y no me ha gustado en la vida hacer eso», sostiene la malagueña. Tampoco lo querían los productores, según la transmitieron cuando la propusieron el proyecto. «Me dijeron que lo que querían es hacer un homenaje a sus canciones. Lo que yo hago es hacer míos los temas para poder transmitir lo que siento desde lo que soy».

En ese sentido, las canciones de María Dolores Pradera le permiten disfrutar sobre el escenario (o al menos así lo hizo el viernes en su estreno). «Para mí es un regalo. Porque yo soy clásica, soy de las canciones que cuentan historias, y todas las de María Dolores, las que conocemos la gran mayoría, cuentan mucho. Eso me ayuda a sentirlas, a meterme dentro e interpretarlas para el público».

Después de ponerse en la piel de Sara Montiel en el montaje producido por la burgalesa Eva Manjón Mi última noche con Sara, Fergó se hace con un repertorio de veintisiete canciones de Pradera, a la que rinde tributo desde su propia personalidad: «Yo tengo mi estilo, mi manera de interpretar y mi elegancia. Precisamente por eso no he querido ponerme capas a la hora de vestir, para no parecerme. He elegido tres vestidos en blanco, negro y rojo de los de silueta porque, además, salvo los gestos, no son canciones que exijan mucho movimiento».

En el escenario se acompaña de cuatro músicos: guitarra, requinto, contrabajo y percusión; como la formación que llevaba Pradera. Con una «muy buena sensación» del estreno, donde pudo apreciar la asistencia de públicos de distintas edades, Fergó confía en que la amplia gira del espectáculo le permita disfrutar como lo hizo ya el primer día: «Es bastante trabajo. Creo que después de Operación Triunfo es otro saltito más. Por eso quiero centrarme en ello y si salen cosas, que sean para más adelante». Toda una vida se representa hoy, a las 20 horas (desde 30 euros).