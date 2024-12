Rubio, a Vox: "No pudo con nosotros el caudillo, ni ustedes"

La secretaria general del Grupo Socialista, Rosa Rubio, defendió hoy la historia de su partido y espetó a Vox que no pudo con ellos Franco y tampoco podrá el partido de Santiago Abascal, a la vez que censuró que "se permitan" esos discursos de "odio" en las Cortes. Rubio inició así su intervención para fijar posición en una PNL del Grupo Popular en relación a los tributos y para responder al mensaje anterior de Juan García-Gallardo, que acusó al PSOE de tener una "historia criminal" que solo no fue así en "los 36 años en los que no pudieron robar".

"Intervengo como socialista en un parlamento elegido democráticamente en el que a algunos no les gusta, no respetan la democracia, ni la pluralidad" con discursos "de odio que atentan contra la convivencia", si bien alegó que "permitido" en las Cortes después de que Fernández Mañueco "abriera las puertas a Vox".

Rubio reivindicó la historia de 144 años del PSOE y advirtió a Vox: "No pudo con nosotros el caudillo y no van a poder ustedes", después de señalar el ataque a sus sedes y a compañeros, como Ana Sánchez u Olegario Ramón.