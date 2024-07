Se trata de una aventura de acción indie de la firma Awaceb que está ambientada en Nueva Caledonia. Sus creadores se han inspirado en otras acciones de mundo abierto, y en especial en The Legend of Zelda: Breath of the Wild para contar una historia sobre una joven que explora este archipiélago para rescatar a su padre. Después de que su progenitor fuera secuestrado por los sirvientes de una malvada criatura devoradora de bebés, será el jugador el encargado de acabar con ellos y traer la paz a la isla. Uno de los poderes de la protagonista es que puede controlar cualquier objeto o animal que encuentre. El juego ya estaba disponible en PC y PlayStation, pero ahora llega a Switch.