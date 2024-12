El concejal de Movilidad, José Antonio López, ha reiterado esta mañana que no piensa dimitir en una comparecencia convocada para explicar las conclusiones del informe interno que se ha elaborado desde la Secretaría General del Ayuntamiento de Burgos para esclarecer las causas de la pérdida de más de 850.000 euros de la recaudación de los autobuses urbanos.

La rueda de prensa ha tenido dos fases. Una primera en la que López ha acomodado las conclusiones del informe a su relato y en la que ha querido destacar que se muestra que no tuvo conocimiento de la deuda de Prepay hasta finales del mes de febrero. El edil ha hecho hincapié en querer mostrar que los problemas con la empresa se arrastraban desde hace muchos años, pero ha dibujado situaciones análogas con 2019 o 2020 que no se ajustan demasiado a la realidad. Porque si bien es cierto que en esos años la firma aragonesa no era puntual en los pagos, también lo es que hacía los ingresos con retrasos de apenas dos, tres, cinco o seis días.

En la segunda parte de la comparecencia, López se ha visto más apurado, ya que se le ha preguntado por cuestiones que aparecen en el informe y que había obviado cómo es el hecho de que se detalla que se reaccionó de manera "tímida" tras conocerse la deuda. Aquí, el edil ha reconocido que debió de ser "algo más diligente" en el procedimiento de penalidades contra Prepay (no se contestaron las alegaciones ni se ha resuelto) pero hasta ahí ha llegado su autocrítica.

Preguntado por el informe de Tesorería, en el que se defiende que el contrato con Prepay tenía que haberse resuelto nada más conocerse los impagos, López ha tratado de zafarse de esta afirmación afirmando que "tomamos las decisiones conforme a las circunstancias que se presentaban en ese momento. Decidir si fue un error a la luz de lo que hoy conocemos es muy difícil".

El portavoz del PSOE, Daniel de la Rosa, ha afirmado que su intención, a la espera de lo que adviertan en una lectura más calmada del informe, es volver a intentar la celebración de una comisión de investigación sobre este asunto. Todo apunta a que Vox, en contra de lo que sucedió cuando estaba en el Gobierno de coalición, no se opondrá a la misma y los votos del PP no podrán evitarla.