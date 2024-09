El FC Barcelona venció (1-0) al Getafe este miércoles en la séptima jornada de LaLiga EA Sports gracias a un gol de Robert Lewandowski a los 20 minutos, para estirar el pleno de triunfos en lo alto de la clasificación a pesar de bajar su nivel de acierto.

El conjunto de Hansi Flick no falló al siete de siete en el Estadi Olímpic Lluís Companys ante un 'Geta' que incomodó pero tampoco le creó mucho peligro a un Iñaki Puerta que empezó el relevo al gravemente lesionado Marc-André ter Stegen. La posesión y las ocasiones fueron locales pero sólo acertó Lewandowski, cuando los azulgrana venían de meterle cinco, cuatro y siete goles a Villarreal, Girona y Valladolid.

El polaco, 'Pichichi' de la Liga con siete tantos, demostró su estado de gracia como un imán del balón cuando el error del portero azulón David Soria le pilló en el sitio correcto. El tanto fue agua de mayo para un Barça muy incomodado por la defensa y salida en velocidad de los madrileños, que amenazaron con Carles Pérez.

El Barça y Lewandowski siguen su racha contra el Getafe - Foto: Alejandro García

La falta de pegada que lastra a los de José Bordalás se dejó ver en los buenos minutos visitantes, igual que la calidad azulgrana. No necesitó mucho el polaco, aunque tuvo más para su cuenta particular. Raphinha siguió también en su línea y no menos Lamine Yamal, como asistente o rematador, pero el camino al gol no estuvo tan despejado esta vez para el líder, aunque no dejó de insistir.

Tras el descanso, Lamine lo siguió intentando y el Getafe no tardó en meter más presencia ofensiva. Arambarri, Borja Mayoral y Bertug fueron entrando en los madrileños, mientras Flick terminó con el descanso de Pedri. Sin embargo, el canario no supo dar pausa ni control, en cierto ida y vuelta sin vértigo pero poco aconsejable para los catalanes. Con todo, Eric García y Raphinha perdonaron el segundo a escasos metros de la línea de gol.

Con el suspense del marcador corto, el Barça no respiró hasta el pitido final, con Mayoral perdonando una muy clara en el descuento. Así, la nueva maquinaria de Flick se mantiene sin fallo en Liga bajo la ley de Lewandowski, con 21 puntos por los 17 de un Real Madrid que ganó el martes al Deportivo Alavés, y el Getafe se queda en zona de descenso sin victorias aún esta campaña.