Una avería deja sin fuente el área de autocaravanas

El pasado mes de marzo este periódico advirtió del deterioro que presentaba la fuente del área de autocaravanas de Las Torres (Gamonal), en la que se vierten las aguas sucias y se cogen las limpias, y el equipo de Gobierno anunció su inmediato arreglo. Nada más lejos de la realidad. La instalación se encuentra clausurada por una avería desde el pasado fin de semana. De este modo, no se puede prestar este servicio a los autocaravanistas que utilizan estas instalaciones, además de la mala imagen que ofrece la ciudad en un momento en el que aumentan los turistas por la llegada del verano.

La Policía Local ha colocado unas cintas alrededor de la fuente y un cartel que alerta de la avería pero hay personas que siguen vertiendo las aguas sucias. Pueden verse excrementos flotando y numerosas moscas alrededor, lo que constituye un foco de infección, además de desprender mal olor.

La estructura de ladrillo está totalmente rota y también se han desprendido las arquetas que tapan las tuberías. El deterioro ha ido en avance en los últimos meses, además de ser objetivo de actos vandálicos, según indicó el Ayuntamiento cuando este periódico alertó sobre el problema.

Se construyó por parte de una escuela taller, aunque debe ser la Sociedad de Aguas la encargada de su mantenimiento. No obstante, no se tiene claro a qué departamento correspondería su arreglo, de ahí que hayan pasado casi tres meses y el problema no se haya solucionado.

(Información completa en la edición en papel de hoy de Diario de Burgos)