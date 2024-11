El jefe de la UME: "No podíamos entrar sin autorización"

El jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), el teniente general Javier Marcos, ha apuntado a la responsabilidad autonómica de la Generalitat Valenciana para que sus soldados pudieran intervenir en las zonas afectadas por la DANA, explicando que estos militares no podían entrar en la zona de emergencia sin la autorización del órgano competente de la comunidad autónoma dado el nivel 2 de emergencia.

En la rueda de prensa en Moncloa tras la reunión esta mañana del comité de crisis presidida por el Rey Felipe VI, Javier Marcos ha recordado que la UME tiene libertad de movimiento por todo el territorio español, "pero nunca puede entrar en la zona de emergencia sin la autorización del director de emergencias correspondiente de la comunidad autónoma".

"Yo puedo tener mil soldados en la puerta de la emergencia, pero no puedo entrar legalmente hasta que el director de la emergencia me autoriza", ha proclamado el jefe de la UME, que ha reconocido que su unidad no intervino rápidamente.

Al respecto, el jefe de la UME ha argumentado que no se intervino rápidamente porque la metereología lo impidió y, en segundo lugar, por una cuestión "de orden y disciplina": "No podemos añadir caos a lo que es una situación absolutamente caótica".

El gobierno autonómico

En este contexto, Marcos ha añadido que, a medida que han pasado los días y siempre en coordinación con la Dirección de Emergencia de la Comunidad Autónoma, que es la responsable de la dirección en un nivel 2 de emergencia, se han ido añadiendo más militares a la zona.

"Quien decide dónde vamos o dónde no vamos es la Comunidad Autónoma. En todo este proceso es el Director de la Emergencia quien nos dice en este sector o en este otro. A partir de ahí, como unidad militar, como unidad de las Fuerzas Armadas, empezamos a actuar con nuestras órdenes", ha agregado.

Ya estaban allí

Según ha relatado Marcos, el martes pasado, el día que se desencadenó la emergencia, la UME ya venía siguiendo la situación metereológica a través de las herramientas legales que dispone: la alerta temprana y el despliegue adelantado".

"Cuando vi lo que se podía venir encima, empleé esas dos herramientas legales de manera que el batallón número 3, localizado en Valencia, ordené inmediatamente que todos los soldados fueran a sus puestos, aproximadamente unos 500 militares perfectamente equipados", ha continuado detallando.

De esa manera, el jefe de la UME ha defendido que cuando esa autorización llegara, esos militares estuvieran en condiciones de entrar en la zona de emergencia inmediatamente. Tal y como ha explicado, estos soldados tardaron 15 minutos en salir desde que dio la orden.

"Se desplazaron ya en unas condiciones difíciles porque la meteorología no era fácil. En cuanto la Generalitat nos dio luz verde a través de un procedimiento que está establecido, es decir, cuando recibí la orden correspondiente, en minutos estábamos en la zona de emergencia. Es más, fuimos de los pocos servicios de emergencia que pudieron entrar en la zona de Utiel-Requena, unos 100 militares entraron ya a trabajar directamente cuando muchos de otros servicios no pudieron hacerlo porque estaban literalmente bloqueados", ha afirmado.

Posteriormente hay una segunda intervención con el mismo procedimiento, tal y como ha explicado, cuando se ve que la situación metereológica ha empeorado: "Cuando vi lo que podía ocurrir, alerté a mil militares y en cuanto se produjo la luz verde para intervenir en el resto de la provincia de Valencia, mil militares procedentes de cinco batallones se desplazaron durante toda la noche para que al amanecer de ese día, el pueblo de Valencia viera que las Fuerzas Armadas estaban ahí".

No entra a valorar si hay que subir el nivel

Al ser preguntado por si cree que sería más operativo subir el nivel de emergencia para que el Gobierno central tomara el mando único de la situación, el jefe de la UME ha dicho que no entrar "en ninguna valoración ajena" a su misión, que es la de "servir para salvar".

"No quiero distraer ni un ápice de mi atención y la de mis soldados en otro tipo de valoraciones que no me corresponden. Yo no tengo la atribución legal de declarar una situación operativa 3. Las Fuerzas Armadas disponen de una herramienta ejecutiva, que es la UME, como punta de lanza para actuar en una serie de situaciones operativas", ha agregado.

Con todo, ha detallado que el foco actualmente no solo está en Valencia, sino que también está en el sur de Tarragona, desvelando que ya hay contactos con los servicios homólogos de Cataluña, al igual que se hizo con Andalucía cuando había amenaza en Almería y en Cádiz, mientras estaban con "un ojo puesto" en Castilla-La Mancha.